Niecierpliwe wyczekiwanie fanów dobiegło końca. Wiadomo już, że w rolę głównej antagonistki Abby w 2. sezonie serialu HBO "The Last of Us" wcieli się Kaitlyn Dever.

"The Last of Us". Kim jest Abby?

Abby to główna przeciwniczka Ellie (Bella Ramsey) i wykwalifikowana żołnierka, której czarno-białe widzenie świata zostanie poddane prawdziwej próbie. Wszystko może się zmienić, kiedy chcesz pomścić tych, których kiedyś kochałeś…

Proces poszukiwania obsady do drugiego sezonu naszego serialu nie różni się niczym od tego, jak pracowaliśmy przy pierwszym sezonie. Szukamy światowej klasy aktorów, którzy najlepiej uosabiają charakter naszych bohaterów z materiału źródłowego. Nic nie liczy się bardziej niż talent. Jesteśmy zachwyceni, że taka uznana artystka dołączy do Pedra, Belli i do reszty naszej rodziny – powiedzieli o obsadzeniu Kaitlyn Dever twórcy, scenarzyści, reżyserzy i producenci wykonawczy "The Last of Us" Craig Mazin i Neil Druckman.

"The Last of Us". Kim jest Kaitlyn Dever?

Kaitlyn Dever to 27-letnia aktorka dwukrotnie nominowana do Złotych Globów za występy w serialach "Niewiarygodne" i "Lekomania" - w tym drugim przypadku również m.in. do Emmy.

Dever ma też na koncie role w filmach "Szkoła melanżu", "Detroit" czy "Bilet do raju". Dużą popularność zapewnił aktorce ubiegłoroczny horror SF "Nie ocali cię nikt" dostępny w Polsce na Disney+. Dever można obecnie oglądać także w kinach w komedii sportowej "Pierwszy gol" oraz w nowości Netflixa - komediodramacie "W żałobie w drogę".

"The Last of Us". Fenomen gry i serialu

Serial HBO Original "The Last of Us" - oparty na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo The Last of Us, opracowanej przez Naughty Dog dla platform Playstation, został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana.

Serial zdobył 3 nominacje do Złotych Globów oraz 24 (!) nominacje do Emmy.