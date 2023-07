Reklama

"The Last of Us" to emocjonująca opowieść o przetrwaniu i ludzkich więziach, która rozgrywa się w brutalnym i niebezpiecznym świecie. Serial skupia się na losach Joela (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey), dwójki bohaterów zmuszonych do współpracy, aby przetrwać w świecie zniszczonym przez pandemię i zainfekowane istoty. Ich podróż staje się nie tylko walką o przetrwanie, ale również o odnalezienie nadziei na przyszłość.

Klimat gry i nowe elementy

Producentem wykonawczym serialu jest sam Neil Druckmann, twórca i reżyser zarówno pierwszej, jak i drugiej części gry. Druckmann jest znanym i cenionym autorem, który w serialu zachowuje oryginalną wizję i atmosferę gry, a jednocześnie wprowadza nowe elementy, które sprawiają, że serial staje się pełnoprawną i niezależną produkcją. Zdaniem Druckmanna, "The Last of Us" to "intymna, mocna i osobista opowieść o przetrwaniu, miłości i nadziei".

Praca nad serialem "The Last of Us" była dla mnie ogromnym wyróżnieniem i wyzwaniem. Nasz zespół złożony z utalentowanych aktorów i filmowców włożył w to całe serce, aby oddać ducha i emocje, które uczyniły grę tak wyjątkową. Byliśmy bardzo podekscytowani, kiedy mogliśmy podzielić się tym projektem z widzami - powiedział Neil Druckmann.

Entuzjastyczne recenzje

Serial "The Last of Us" został przyjęty z entuzjazmem przez krytyków, którzy docenili zarówno wciągającą fabułę, jak i znakomite aktorstwo. Pedro Pascal i Bella Ramsey wcielają się w swoje role z pasją, oddając w pełni skomplikowane relacje między bohaterami. Produkcja odznacza się również wysokim poziomem wizualnym i efektami specjalnymi, które wciągają widza w postapokaliptyczny świat gry.

Nadzieje wobec serialu "The Last of Us" były ogromne, ale muszę powiedzieć, że produkcja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. To poruszająca i wciągająca podróż, która na pewno zostawi ślad w sercach widzów - powiedział John Smith, krytyk filmowy z magazynu "Entertainment Weekly".

Wydanie Blu-ray i DVD

Wydanie Blu-ray i DVD zawiera kompletny pierwszy sezon serialu, składający się z dziewięciu emocjonujących odcinków, które z pewnością poruszą widzów. W wydaniach znajdą się ponad 2 godziny dodatkowych treści, takich jak materiały zza kulis, wywiady z obsadą i twórcami oraz wiele innych ekskluzywnych dodatków. Dzięki nim widz nie tylko ma możliwość ponownego obejrzenia ulubionych scen, ale również poznania procesu twórczego i zaangażowania artystycznego twórców i obsady.