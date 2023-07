To nie koniec osiągnięć "Sukcesji". Otóż po raz pierwszy w historii Emmy aż trzech aktorów z jednego serialu zdobyło nominacje w tej samej kategorii. Są to Brian Cox wcielający się w Logana Roya oraz Kieran Culkin i Jeremy Strong odtwarzający jego synów.

Fani innej popularnej produkcji HBO, "The Last of Us", również mają powody do zadowolenia. Serial został nominowany w głównej kategorii, a szanse na nagrody otrzymały obie jego gwiazdy - Pedro Pascal i Bella Ramsey.

Najważniejsze nominacje do Emmy 2023

SERIAL DRAMATYCZNY

"Andor"

"Zadzwoń do Saula"

"The Crown"

"Ród Smoka"

"The Last of Us"

"Sukcesja"

"Biały Lotos"

"Yellowjackets"

SERIAL KOMEDIOWY

"Misja: Podstawówka"

"Barry"

"The Bear"

"Jury Duty"

"Wspaniała pani Maisel"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Ted Lasso"

"Wednesday"

SERIAL LIMITOWANY

"Awantura"

"Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"

"Daisy Jones & the Six"

"Rozterki Fleishmana"

"Obi-Wan Kenobi"

GŁÓWNA ROLA MĘSKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Jeff Bridges ("The Old Man")

Brian Cox ("Sukcesja")

Kieran Culkin ("Sukcesja")

Bob Odenkirk ("Zadzwoń do Saula")

Pedro Pascal ("The Last of Us")

Jeremy Strong ("Sukcesja")

GŁÓWNA ROLA KOBIECA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Sharon Horgan ("Siostry na zabój")

Melanie Lynskey ("Yellowjackets")

Elisabeth Moss ("Opowieść podręcznej")

Bella Ramsey ("The Last of Us")

Keri Russell ("Dyplomatka")

Sarah Snook ("Sukcesja")

GŁÓWNA ROLA MĘSKA W SERIALU KOMEDIOWYM

Bill Hader ("Barry")

Jason Segel ("Terapia bez trzymanki")

Martin Short ("Zbrodnie po sąsiedzku")

Jason Sudeikis (Ted Lasso")

Jeremy Allen White ("The Bear")

GŁÓWNA ROLA KOBIECA W SERIALU KOMEDIOWYM

Christina Applegate ("Już nie żyjesz")

Rachel Brosnahan ("Wspaniała pani Maisel" )

Quinta Brunson ("Misja: Podstawówka")

Natasha Lyonne ("Poker Face")

Jenna Ortega ("Wednesday")

GŁÓWNA ROLA MĘSKA W SERIALU LIMITOWANYM lub FILMIE TELEWIZYJNYM

Taron Egerton ("Black Bird")

Kumail Nanjiani ("Witamy w Chippendales")

Evan Peters ("Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera")

Daniel Radcliffe ("Weird: The Al Yankovic Story")

Michael Shannon ("George & Tammy")

Steven Yeun ("Awantura")

GŁÓWNA ROLA KOBIECA W SERIALU LIMITOWANYM lub FILMIE TELEWIZYJNYM

Lizzy Caplan ("Rozterki Fleishmana")

Jessica Chastain ("George & Tammy")

Dominique Fishback ("Rój")

Kathryn Hahn ("Małe wielkie historie")

Riley Keough ("Daisy Jones & the Six")

Ali Wong ("Awantura")

Pełna lista nominacji na stronie Emmy.