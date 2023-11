"Mr. Mercedes" był dotąd do obejrzenia dla abonentów Amazon Prime Video, natomiast teraz zasili również katalog Viaplay.

"Mr. Mercedes". O czym jest serial?

Bill Hodges (Brendan Gleeson) ma za sobą lata doświadczeń w tropieniu przestępców. Był świetnym policjantem, jednak od dwóch lat przebywa na emeryturze i nie radzi sobie najlepiej z tą sytuacją. Popada w depresję i nie stroni od alkoholu. Ma też myśli samobójcze, a jednocześnie nawiedzają go wspomnienia ze śledztwa, którego nie udało mu się doprowadzić do rozwiązania. Przed laty nieznany sprawca ukradł samochód i wjechał nim w tłum ludzi uśmiercając 16 niewinnych ofiar. Jak się wkrótce okaże, morderca również rozpamiętuje tę sprawę i postanawia wysłać anonimową wiadomość do byłego śledczego. Próba kontaktu przeradza się w skomplikowaną grę, której stawką będzie życie kolejnych, niewinnych ludzi. Obłąkany mężczyzna wyjawia śledczemu, że ma w planach następne zbrodnie. Nieuchwytny przez lata przestępca paradoksalnie chcąc dobić przygnębionego emeryta daje mu cel, który od teraz trzyma go w ryzach. Morderca wciąż stara się uprzykrzać mu życie, dlatego szpieguje go, atakuje jego bliskich, a nawet podszywa się pod niego.

Serial "Mr. Mercedes" to nie klasyczny kryminał, w którym zaprezentowane są jedynie poszlaki prowadzące przez kolejne odcinki do źródła, którym okazuje się tajemniczy przestępca. Od samego początku obserwujemy, jak psychopatyczny morderca próbuje zawładnąć myślami byłego śledczego, wdzierając się w jego życie bez żadnego ostrzeżenia. Poszczególne działania przeradzają się w psychologiczną grę szerzącą dezorientację i strach. Zabawa w kotka i myszkę daje przestępcy niebywałą satysfakcję. Chce zszokować społeczeństwo i zwrócić na siebie uwagę. Emocjonująca fabuła odkrywa mroczne zakamarki ludzkiej psychiki intrygując od pierwszego odcinka. Czy wiadomość do emerytowanego detektywa okaże się gwoździem do trumny dla dotychczas nieuchwytnego przestępcy?

"Mr. Mercedes". Kto stoi za serialem?

Produkcja została nagrodzona Satelitą dla "Najlepszego aktora w serialu dramatycznym" - odtwórcy głównej roli, Brendana Gleesona, który był również tegorocznym pretendentem do Oscara dla aktora drugoplanowego za rolę w filmie "Duchy Inisherin". W postać obłąkanego psychopaty wciela się natomiast Harry Treadaway, znany z serialu "Dom Grozy" oraz filmu "Miasto Cienia". W pozostałych rolach zobaczymy również Jharrela Jerome ("Moonlight", "Jak nas widzą"), Mary-Louise Parker ("Trawka", "Anioły w Ameryce"), Holland Taylor ("Dwóch i pół", "The Morning Show"), Justine Lupe ("Sukcesja", "Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie"), Kelly Lynch ("Aniołki Charliego", "Narkotykowy kowboj").

Inspiracją dla scenariusza była powieść Stephena Kinga o tym samym tytule. Twórcą serii jest David E. Kelley ("Wielkie kłamstewka", "Miłość i śmierć"), który razem z reżyserem Jackiem Benderem ("Gra o tron", "Zagubieni") i scenarzystą Dennisem Lehane ("Prawo ulicy", "Wyspa tajemnic") pełnił również funkcję producenta wykonawczego.

"Mr. Mercedes". Kiedy premiera?

Wszystkie trzy sezony serialu "Mr. Mercedes" będą dostępne na Viaplay już od 8 listopada.