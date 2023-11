"Houria". O czym jest film?

Houria (genialna Lyna Khoudri) jest utalentowaną tancerką, która pragnie zrobić światową karierę w balecie. Całe swoje życie podporządkowuje temu marzeniu. Aby związać koniec z końcem, w dzień pracuje jako sprzątaczka, a w nocy obstawia nielegalne walki. Po jednej z nich, w której wygrywa duże pieniądze, zostaje brutalnie napadnięta przez rywala.

Kiedy odzyskuje przytomność w szpitalu, jej dotychczasowy świat rozsypuje się na kawałki. Przestaje mówić i na pewno już nigdy nie będzie tańczyć. Jednak Houria nie zamierza się poddać i rozpoczyna rehabilitację. Tu poznaje kobiety podobnie jak ona poranione przez życie. Wkrótce dzięki nim odzyska pasję i sens życia.

"Houria". Symbol kobiet pozbawionych głosu

Houria jest symbolem wszystkich kobiet pozbawionych głosu - mówi reżyserka Mounia Meddour. Komunikacja odbywa się poprzez ciała, które chciano powstrzymać. Ciało będzie „naprawiać się” poprzez taniec, by odnaleźć pewną wolność i piękno. W „Hourii” kobiety łączą się wokół tańca. Razem poprawiają swoje warunki życia, stają się silniejsze i bardziej odporne.

Tańczymy, ponieważ musimy komunikować się z naszymi ciałami i z innymi, a tym samym stworzyć więź. Kobiety mają również pragnienie tworzenia i potrzebę przemiany. Sztuka w ogóle może pomóc nam przetrwać i uzyskać pewną wolność, zwłaszcza w społeczeństwach patriarchalnych. Sztuka kolektywna może być źródłem emancypacji i wywierać silny wpływ na społeczeństwo - dodaje reżyserka.

"Houria". Kim jest Mounia Meddour?

Mounia Meddour ukończyła dziennikarstwo oraz studia filmowe w Centre Européen de Formation à la Production de Films. Na początku kariery wyreżyserowała kilka filmów dokumentalnych.

Jej pierwszy film długometrażowy "Lalka", zrealizowany w 2019 roku, otrzymał nagrodę Sopadin za najlepszy scenariusz, został następnie zakwalifikowany do sekcji Un Certain Regard MFF w Cannes oraz został algierskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

"Lalka" zdobyła Cezara za najlepszy film, a odtwórczyni głównej roli Lyna Khoudri otrzymała Cezara dla nadziei kina. Mounia Meddour została odznaczona Orderem Sztuki i Literatury przez Roselyne Bachelot, ministrę kultury.

"Houria". Gdzie można obejrzeć film?

Film jest dostępny na Playerze oraz platformach Premiery Canal+, Polsat Box Go, Rakuten TV, PlayNow, Cineman, Mojeekino.pl, NoweHoryzonty.pl, E-Kino Pod Baranami.