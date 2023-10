"Dear Mama". Kim są bohaterowie?

Urodzony w 1971 roku i zastrzelony w 1996 roku Tupac Shakur to legenda muzyki hiphopowej, który przez wielu znawców tej subkultury uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych artystów wszech czasów. W jego życiu nie bez znaczenia była relacja z matką – Afeni Shakur – która była ikoną ruchu feministycznego w latach 70. XX wieku. Aktywnie walczyła też o prawa osób czarnoskórych.

"Dear Mama". O czym jest serial?

"Dear Mama" to nie tylko tytuł dokumentu, ale również utwór, jaki Tupac zadedykował swojej ukochanej mamie.

Pięcioodcinkowa seria zapewnia wielowymiarowy wgląd w życie artysty z nowojorskiego Harlemu. Widzowie mogą śledzić nie tylko rozwój muzyczny rapera, ale też jego niesamowitą relację z Afeni. W produkcji nie zabraknie muzyki rapera, która towarzyszyła mu aż do tragicznej śmierci w 1996 roku.

„Dear Mama” to niejedyna opowieść o muzyce hiphopowej, którą można oglądać w Disney+. Na platformie jest dostępny także m.in. "Hip Hop Uncovered" – sześcioodcinkowy serial, który opowiada o 40-letniej historii tego gatunku muzycznego. Dodatkowo zgłębia on fascynację kulturą ulicy w USA, która ma wiele wspólnego z hip-hopem.

Na Disney+ czekają również produkcje dla fanów naprawdę różnych gatunków i stylów muzycznych. Widzowie mogą zobaczyć m.in. dokument "Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)", w którym oprócz muzycznych występów światowej gwiazdy, pojawiają się także ekskluzywne wywiady. Fani muzyki mogą również sięgnąć po czteroodcinkowy serial dokumentalny o innej gwieździe popu – Edzie Sheeranie. "Ed Sheeran: Muzyka i cała reszta" to muzyczna podróż dookoła świata pokazująca, jak jąkający się chłopak zyskał sławę, stając się jedną z największych światowych supergwiazd muzycznych.

Na melomanów o bardziej klasycznym guście czekają takie produkcje jak np. film "Gdyby ściany mogły śpiewać", w którym można zapoznać się z historią dziewięciu dekad działalności Abbey Road Studios – najsłynniejszego i najdłużej funkcjonującego studia nagraniowego na świecie. Natomiast dokument "Bono & The Edge: A Sort of Homecoming z Dave'em Lattermanem" to idealna propozycja nie tylko dla miłośników grupy U2. Produkcja przedstawia wyjątkowe nagrania i wywiady, w których muzycy rozmawiają o procesie tworzenia piosenek i o tym, co było inspiracją ich największych hitów.

Kolejne propozycje do sprawdzenia mają nieco bardziej koncertowy charakter. Pierwszy tytuł to "Elton John: Koncert na żywo z Dodger Stadium". Jest to zapisek występu muzycznej ikony podczas jego ostatniego występu w Ameryce Północnej na Dodger Stadium w Los Angeles. Na scenie pojawiły się także zdobywczynie nagrody GRAMMY – Dua Lipa, Kiki Dee i Brandi Carlile, które oddały hołd muzykowi i jego niezwykłej karierze. Drugi tytuł jest powiązany z Billie Eilish, która w Disney+ pojawia się z koncertem "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles". Na legendarnej scenie Hollywood Bowl artystka zaprezentowała w intymnej aranżacji wszystkie utwory ze swojego najnowszego albumu "Happier Than Ever".