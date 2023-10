Seriale

Rick i Morty VII (Rick and Morty) - W siódmym sezonie możliwości są nieograniczone! Co się dzieje z Jerrym? Czy oni kiedykolwiek wrócą do liceum?! Być może nie, ale warto się przekonać!

30 srebrników (30 monedas) - Uwięziony w otchłani piekła ojciec Vergara musi połączyć siły z dawnymi wrogami, aby pokonać nowego, niebezpiecznego wroga.

Pozłacany wiek II (Gilded Age) - W 1882 roku młoda Marian Brook, osierocona córka generała z Południa, wprowadza się do domu swoich ciotek w Nowym Jorku.

Filmy

Nianie (The Nannies) - Angèle rozpoczyna pracę jako niania w eleganckiej paryskiej dzielnicy, aby ukryć się przed gangsterami, których oszukała.

Historia Gabby Petito (The Gabby Petito Story) - Obraz opowiada o skomplikowanej relacji Gabby i jej narzeczonego Briana. Pokazuje też, co mogło wydarzyć podczas ich podróży po kraju, która zakończyła się tragedią.

Les Miserables: Nędznicy (Les Miserables) - Jean Valjean, który został skazany za drobne przestępstwo, opuszcza więzienie, aby zacząć nowe życie. Ściga go jednak obsesyjny policjant.

Pierwszy reformowany (First Reformed) - Po dramacie rodzinnym były kapelan wojskowy otrzymuje szansę na nowy start jako pastor w małym kościele.

Ścieżka dźwiękowa (Soundtrack) - Artysta otrzymuje pozwolenie na miesięczny pobyt w odizolowanej stacji badawczej. Jego celem jest przygotowanie wystawy łączącej muzykę i fotografię.

Pracownica miesiąca (L'Employee du mois) - Po niemal 17 latach pracy w EcoClean wzorowa sprzedawczyni postanawia poprosić szefa o pierwszą podwyżkę, ale sytuacja wymyka się spod kontroli.

Przekręt (Snatch) - Wyreżyserowane przez Guya Ritchie’ego kilka gangsterskich historii, które łączy temat kradzieży drogocennego diamentu.

Słońce (Sonne) - Trzy nastolatki z Wiednia tańczą i śpiewają w hidżabach do popowej piosenki. Nagranie podbija internet i czyni je z dnia na dzień sławnymi.

Egzorcysta papieża (The Pope's Exorcist) - Russell Crowe w roli watykańskiego egzorcysty, który podczas śledztwa w sprawie opętania dziecka odkrywa tajny spisek.

Mężczyzna (A male) - Carlos mieszka w schronisku dla młodzieży w Bogocie. Kiedy odwiedza rodzinę na Boże Narodzenie, musi zmierzyć się z brutalnością ulicy.

Między słowami (Lost in Translation) - Pewnej nocy ścieżki Boba i Charlotte krzyżują się w Tokio, a ich przypadkowe spotkanie szybko przeradza się w zaskakującą przyjaźń.

Sprawa gwiazdkowego diamentu (The Case of the Christmas Diamond) - Kobieta zostaje oskarżona o kradzież klejnotu i zawzięcie stara się znaleźć prawdziwego złodzieja.

Scott Pilgrim kontra świat (Scott Pilgrim vs. the World) - Scott Pilgrim jest dwudziestodwulatkiem, który gra na basie w zespole rockowym i niewiele myśli o przyszłości. Pewnego dnia wszystko się zmienia. Scott poznaje dziewczynę swoich marzeń i zakochuje się w niej bez reszty.

Leila i jej bracia (Leila's Brothers) - Leila poświęciła życie opiece nad rodziną. W końcu pragnie zawalczyć o siebie i przekonuje braci, aby połączyli siły i założyli rodzinny biznes.

Teksańska masakra piłą mechaniczną (The Texas Chain Saw Massacre) - Podczas wizyty na starej rodzinnej farmie nastoletni przyjaciele, jeden po drugim, padają ofiarami rodziny morderczych kanibali.

Wciąż tu jesteśmy (We Are Still Here) - Antologia, która śledzi historię rdzennej ludności Australii, Nowej Zelandii i południowego Pacyfiku na przestrzeni 1000 lat.

Hostel - Makabryczna opowieść o wyprawie trójki młodych ludzi, którzy jadą się zabawić do pewnego słowackiego schroniska.

Hostel 2 (Hostel Part II) - Trzy młode Amerykanki postanawiają wyjechać na krótkie wakacje. Wybierają Słowację. Beztroska przygoda szybko zamienia się w krwawy koszmar.

Hostel 3 (Hostel Part 3) - Wieczór kawalerski nieoczekiwanie zamienia się w makabryczną grę, w której stawką jest życie czwórki młodych mężczyzn. Nowa odsłona krwawego cyklu Elego Rotha.

Zakonnica II (The Nun II) - Kontynuacja kasowego hitu opowiadająca historię siostry Ireny, która po raz kolejny zostaje skonfrontowana z demoniczną zakonnicą Valak.

Dokumenty

Koyaanisqatsi - Słynny dokument czerpie swój tytuł od starożytnego słowa oznaczającego „życie pozbawione równowagi” i ukazuje, jak ludzkość oddzieliła się od natury.

Spiskowiec z sąsiedztwa (The Insurrectonist Next Door) - W swoim 15. filmie dokumentalnym dla HBO Alexandra Pelosi skupia uwagę kamery na kilku osobach, które szturmowały Kapitol USA 6 stycznia 2021 roku.

Znany jako Mr. Chow - Obraz ukazuje pełnego kreatywności i witalności artystę i zarazem prawdziwego showmana, który definiuje siebie na nowo.

Britney Spears kontra ojciec (Jamie vs Britney: The Father Daughter Trials) - Po trzynastu latach Britney Spears zostaje wreszcie uwolniona spod kurateli ojca. Czy Jamie naprawdę próbował uratować córkę?

Mój mąż muzułmanin (My Muslim Husband) - Kiedy Alexandra wychodzi za Daniela, nawróconego na islam Rumuna, para musi stawić czoła dyskryminacji religijnej, a także innym uprzedzeniom.

Nowości dzień po dniu (16-31 października)

16 października

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 13

Rick i Morty VII, odc. 1

Koyaanisqatsi

Spiskowiec z sąsiedztwa

17 października

Rodzice IV, odc. 10

18 października

Policja Nawaho: Klasa 57, odc. 1 - 3

19 października

Nasza bandera znaczy śmierć II, odc. 6 - 7

Nianie

Historia Gabby Petito

20 października

Na planie XX, odc. 42

Doom Patrol IV, odc. 9

Zimowy monarcha, odc. 4

Les Miserables: Nędznicy

Pierwszy reformowany

Ścieżka dźwiękowa

Pracownica miesiąca

Przekręt

Słońca

21 października

Teen Titans Go! VIII, odc. 4 - 11

Billions VII, odc. 11

22 października

Egzorcysta papieża

Mężczyzna

23 października

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X, 14

Rick i Morty VII, odc. 2

30 srebrników II, odc. 1

Znany jako Mr. Chow

24 października

Britney Spears kontra ojciec, odc. 1 - 2

26 października

Nasza bandera znaczy śmierć II, odc. 8

Między słowami

Sprawa gwiazdkowego diamentu

27 października

Na planie XX, odc. 43

Doom Patrol IV, odc. 10

Zimowy monarcha, odc. 5

Scott Pilgrim kontra świat

Leila i jej bracia

Teksańska masakra piłą mechaniczną

Wciąż tu jesteśmy

Hostel

Hostel 2

Hostel 3

Zakonnica II

Mój mąż muzułmanin

28 października

Bugs Bunny Builders, odc. 11 - 13, 21 - 30

Billions VII, odc. 12

30 października

FLCL V, odc. 1 - 3

Pozłacany wiek II, odc. 1

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 15

Rick i Morty VII, odc. 3

30 srebrników II, odc. 2

31 października

Cormoran Strike, odc. 1 - 7

Cormoran Strike II, odc. 1 - 4