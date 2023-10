"Rafi". O czym jest serial?

Główny bohater serialu "Rafi" to typowy lekkoduch – kradnie, kłamie, na co dzień naciąga rzeczywistość i ludzi. Pewnego dnia ulega wypadkowi i trafia w zaświaty. Nową szansę na lepsze życie daje mu Bóg (Olaf Lubaszenko), który zakłada się z Diabłem (Piotr Rogucki), czy do 33. urodzin wyjdzie na prostą.

Reklama

Od tego momentu Rafiemu na co dzień towarzyszy postać z zaświatów imieniem Krystyna (w tej roli Danuta Stenka), która daje mu zadania do wykonania. Krystyna pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach. Prowadząc z nim inteligentne rozmowy z dużą dozą błyskotliwego humoru – motywuje go do zmiany.

Reklama

"Rafi". Kto stoi za serialem?

W obsadzie "Rafiego" znalazło się mnóstwo gwiazd, w tym pomysłodawcy produkcji: Zuzanna Grabowska i Paweł Domagała oraz Danuta Stenka, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Piotr Głowacki, Olaf Lubaszenko, Piotr Rogucki, Tomasz Schuchardt.

Za scenariusz odpowiadają Radosław Figura, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Reklama

To serial wdzięczny do oglądania, z różnym poczuciem humoru. Napełni widzów nadzieją i da energię do życia – mówi Paweł Domagała, odtwórca głównej roli i współpomysłodawca scenariusza produkcji.

Reżyserem "Rafiego" jest Bartosz Prokopowicz, twórca takich tytułów, jak "Szczęścia chodzą parami" czy "Chemia".

"Rafi" to połączenie świata duchowego ze światem realnym, ze światem ludzi, pytania gdzie jest dobro, gdzie jest zło i odpowiedzi na nie. Są tu zwroty akcji, przezabawne dialogi, plejada gwiazd, wyjątkowe, inteligentne, abstrakcyjne poczucie humoru – mówi Prokopowicz.

"Rafi". Nie tylko serial, ale i singiel

"Rafi" jest promowany utworem o tym samym tytule z najnowszej płyty Pawła Domagały "Narnia". Autorem tekstu jest Paweł Domagała, muzykę skomponował razem z Łukaszem Borowieckim.

"Rafi". Kiedy i gdzie oglądać?

"Rafi" liczy 10 odcinków.Pierwszy pojawił się w Polsat Box Go w piątek 6 października, a kolejne odcinki będą publikowane na platformie co tydzień w piątki.