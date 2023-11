Główny bohater "Rafi" to typowy lekkoduch – kradnie, kłamie, na co dzień naciąga rzeczywistość i ludzi. Pewnego dnia ulega wypadkowi i trafia w zaświaty. Nową szansę na lepsze życie daje mu Bóg (Olaf Lubaszenko), który zakłada się z Diabłem (Piotr Rogucki), czy do 33. urodzin wyjdzie na prostą.

Od tego momentu Rafiemu na co dzień towarzyszy postać z zaświatów imieniem Krystyna (w tej roli Danuta Stenka), która daje mu zadania do wykonania. Krystyna pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach. Prowadząc z nim inteligentne rozmowy z dużą dozą błyskotliwego humoru – motywuje go do zmiany.

Paulina Gałązka o serialu "Rafi": Oglądam takie produkcje namiętnie

W serialu "Rafi" Paulina Gałązka wciela się w Lili, która jest pracownicą diabła. -Jestem na usługach diabła. Ja kocham takie seriale, w których przenika się świat realny ze światem metafizycznym. Lubię brać w czymś takim udział, oglądam takie seriale namiętnie. Nie spodziewałam się, że będę po stronie diabelskiej, ale jestem. Dużo na planie pracowałam z Piotrem Roguckim, więc to była czysta przyjemność - mówi Gałązka.

Dlaczego jej zdaniem warto zobaczyć ten serial? - Myślę, że siłą tego serialu jest połączenie dramatu i komedii. Jest trochę dramatycznie, ale jest też przesłanie, które rozwija się w każdym odcinku. Przez cały odcinek podróżujemy z dylematem, który ma główny bohater. Moja postać to też niesamowicie skomplikowana dziewczyna. Nie jest tylko niegrzeczną, pracującą dla diabła dziewczyną - wyjaśnia Gałązka.

