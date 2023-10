"Zwycięzca". O czym jest serial?

"Zwycięzca" to odcinkowa komedia familijna opowiadająca historię Viktora Hudáka (Ady Hajdu), byłego premiera małego europejskiego kraju, który zakończył karierę polityczną i po dekadzie usiłuje wrócić do życia na łonie rodziny. Starając się na nowo wdrożyć w codzienną, rodzinną rutynę, próbuje zbliżyć się do żony i córek. Ten nowy etap w jego życiu okazuje się jednak pełen niespodzianek i wyzwań, często trudniejszych niż te, z którymi przez lata mierzył się w rządzie.

"Zwycięzca". Kto stoi za serialem?

"Zwycięzca" to koprodukcja czesko-słowacka, kręcona głównie w Bratysławie. Serial wyreżyserował Jan Hřebejk (twórca kultowego filmu "Pod jednym dachem") na podstawie scenariusza Zuzany Dzurindovej. Za zdjęcia odpowiada Martin Šácha. W rolach głównych, obok popularnego słowackiego aktora Ady'ego Hajdu, występują laureatka Czeskiego Lwa Ivana Chýlková, nominowana do Czeskiego Lwa Natalia Germani, a także młode wschodzące gwiazdy Petra Dubayová i Rebeka Rigová.

W obsadzie znaleźli się także Noël Czuczor, Milan Ondrík, Zuzana Páleníková, Ján Jackuliak, Kristína Sisková, Rea Frlajsová, Vladislav Plevčík, Sarah Arató i Štefan Martinovič.

"Zwycięzca". "Polski" finał serialu

W finałowym odcinku serialu w rolę polskiego premiera i jego żony wcielają się Robert Więckiewicz oraz Magdalena Popławska, a ich córkę gra Ernestyna Tatarska.