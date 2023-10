Reklama

"BELFER 3", serial, premierowe odcinki w piątki o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online.

Długo wyczekiwana kontynuacja jednego z najlepszych i najbardziej cenionych polskich seriali kryminalnych. Za reżyserię odpowiada Łukasz Grzegorzek, zdobywca nagrody za „Moje wspaniałe życie”, w kategorii najlepsza reżyseria na FPFF w Gdyni oraz nominowany za ten tytuł do Orłów 2022 w kategorii najlepszy film. Autorami scenariusza do trzeciej odsłony przygód nauczyciela polskiego są: Monika Powalisz i Przemysław Nowakowski („Bez tajemnic”, „Pakt”) oraz Liliana Pomykalska i Kacper Wysocki (KLANGOR).

W nowym sezonie Paweł Zawadzki po wyjściu z więzienia wraca do rodzinnego Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec, były oficer marynarki. Zaczyna pracę w lokalnym liceum. Kiedy podczas rejsu, w który razem z ojcem zabiera nastolatków, z pokładu znika jeden z uczniów, policja wszczyna dochodzenie. Uwikłany w sprawę Belfer prowadzi śledztwo na własną rękę, odkrywając fakty związane z przeszłością swoich bliskich.

Obok fantastycznego Macieja Stuhra („Pokłosie", „Planeta Singli", „Powrót do tamtych dni", „Listy do M.") wcielającego się w nauczyciela z detektywistycznym zacięciem, w nowym BELFRZE znalazła się plejada aktorskich gwiazd: Jacek Koman („Moulin Rouge!", „Wielki Gatsby", seriale „Chyłka", „Lekarze"), Roma Gąsiorowska („Sala samobójców", „Ki", "Wojna polsko-ruska"), Agata Kulesza („Ida", „Róża", „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", „Moje córki krowy"), Mirosław Baka („Legiony", „Amok", „Chłopi"), Katarzyna Herman („Kler", „Doppelgänger. Sobowtór" seriale „Mały Zgon", „Ślepnąc od świateł"), Marek Kalita („Drogówka", „Chcę żyć", seriale „Szadź", „Pajęczyna"), jak i młode pokolenie aktorów na czele z Michaelem Zielińskim („Legiony", „Listy do M. 4", serial „Pułapka"), Wiktorią Kruszczyńską („Wszystkie nasze strachy", „Masz ci los!", serial „Królowa") i Hubertem Miłkowskim („Norwegian Dream", seriale KRUK i „W głębi lasu").

"MASZ CI LOS!", film, premiera 7.10 w sobotę o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz tego samego dnia w serwisie CANAL+ online.

Polska komedia w reżyserii Mateusza Głowackiego („Kiedy ranne wstają zorze", „Zabicie ciotki", „Sonda o kobietach").

Rodzina przyjeżdża na pogrzeb ukochanego dziadka. Podczas stypy orientują się, że w loterii padły właśnie numery, którymi staruszek grał przez całe życie. Nie ma czasu na rozpacz i łzy, kiedy zwycięski kupon spoczywa w marynarce. W trumnie, razem ze zmarłym. Rodzina nagle odczuwa silną potrzebę zobaczenia dziadka jeszcze raz... Do gry niespodziewanie wkracza także ksiądz okolicznej parafii, który doskonale wie, co knują krewni i sam też chętnie skorzystałby z wygranej sumy pieniędzy. Rozpoczyna się wyścig na pomysły, intrygi i podstępy. Najlepiej takie, żeby fortuną podzielić się z możliwie najmniejszym gronem.

"BEJBIS", film, premiera 14.10 w sobotę o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Komedia obyczajowa Andrzeja Saramonowicza, znanego z ​„Ciała", „Testosteronu", scenarzysty ​​„Lejdis". Polsko-włoska produkcja nominowana do ORŁA w kategorii Najlepsza muzyka. W rolach głównych Marta Żmuda Trzebiatowska i Grzegorz Małecki.

Mikołaj i Ada, para w średnim wieku, średniozamożna, nieco ponad polską przeciętną, jedna córka - Mela. Ich ustabilizowane życie komplikuje pojawienie się nieplanowanego dziecka. Jak bohaterowie poradzą sobie z nowym wyzwaniem?

"A ONI DALEJ GRZESZĄ, DOBRY BOŻE!", film, premiera 21.10 w sobotę o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Trzecia część francuskiej serii komediowej, która przebojem wdarła się na ekrany światowych kin.

40 lat minęło jak jeden... grzech? Państwo Verneuil mają co świętować - taki staż małżeński to nie przelewki i zdaniem ich córek świetna okazja, by zorganizować huczną imprezę niespodziankę. A żeby było jeszcze weselej, na przyjęcie z różnych zakątków świata przyjeżdżają rodzice Rachida, Davida, ​Chao i Charles'a. Jeśli Państwo Verneuil myśleli, że czterech nietuzinkowych zięciów to już za dużo, to się dopiero zdziwią... Miej ich wszystkich w opiece, dobry Boże.

Europejski hit dobrze ocenianego reżysera Philippe de Chauverona. Za scenariusz odpowiada sam Philippe i Guy Laurent. W rolach głównych w roli Pana Verneuil występuje Christian Clavier („Asterix i Obelix kontra Cezar", „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" i serii filmów „Goście, goście"), natomiast w Panią Verneuil wciela się Chantal Lauby.

SERIALE

"TRIGGER POINT. STAN ZAGROŻENIA", premierowe odcinki od 1.10 w środy o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Serial akcji, kryminał, thriller. Występują Mark Stanley i Vicky McClure.

Londyn jest niczym pole minowe. Lana Washington, weteranka z Afganistanu, musi je rozbroić. Razem z Joelem Nutkinsem tworzy policyjny duet specjalistów od materiałów wybuchowych. Gdy w mieście zaczyna się seria bombowych zamachów, Lana wkracza do akcji. Tu nie ma miejsca na pomyłkę.

"SCARLET HILL", premierowe odcinki od 4.10 w niedziele o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Koreański horror w ośmiu odcinkach. Mroczne sekrety wietnamskiej prowincji.

Luu, przedsiębiorca z branży turystycznej, nadzoruje powstanie nowego kurortu. Towarzyszą mu narzeczona Vu i jej syn Boo. W okolicy dochodzi do serii tajemniczych i złowrogich zdarzeń. Bohaterowie zostają wciągnięci w mroczną intrygę. Victor Vu, jeden z najgłośniejszych wietnamskich reżyserów, przedstawia serial łączący grozę z kryminalną zagadką.

DOKUMENTY

"AC/DC. FOREVER YOUNG", film dokumentalny, premiera w czwartek 5.10 o godz. 20:00 w CANAL+ DOKUMENT oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Film dokumentalny w reżyserii dwóch kobiet, Marie-Claire Javoy i Dominique Mesmin.

Dokument przedstawia nigdy wcześniej niepublikowany materiał filmowy, skupiający się na prywatnej historii braci stojących za legendą grupy AC/DC. Bracia Young to siła napędowa zespołu: Malcolm, Angus i George, który był producentem nagrań i koncertów.

"WERNER HERZOG. RADYKALNY MARZYCIEL", film dokumentalny, premiera w poniedziałek 9.10 o godz. 22:30 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Produkcja przedstawiająca historię legendy. Biografia Wernera Herzoga.

Mistrz kina, artysta, poeta, poszukiwacz prawdy, marka, aktor, przepowiadacz katastrofy, legenda... Werner Herzog. Nikt nie potrafi opowiadać historii tak jak on, ale historia o nim jest równie fascynująca. Przeciągnął 300-tonowy parowiec przez górę w Peru, poddał aktorów hipnozie, rozmawiał z mordercami w celach śmierci. Gdy przegrał zakład, ugotował i zjadł swojego buta. Człowiek, który użyczył swojego głosu Simpsonom, grał w blockbusterach takich jak „Mandalorian" i przeszedł na piechotę z Monachium do Paryża, aby nie dopuścić do samobójstwa krytyczki filmowej, którą podziwiał.

"INWIGILACJA. DLA DOBRA OGÓŁU", film dokumentalny, premiera w poniedziałek 16.10 o godz. 22:30 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Dokument Jialinga Zhanga, znanego w Holandii i Niemczech reżysera, dwukrotnie nagrodzonego i sześciokrotnie nominowanego. Film dostał Nagrodę Amnesty International jako wyróżnienie specjalne dla twórcy produkcji.

Film opowiada o chińskim państwie inwigilacyjnym. Niepokojąca opowieść o technologii, (auto)cenzurze i nadużyciach władzy w XXI wieku, które pandemia koronawirusa doprowadziła do przekroczenia wszelkich granic. W Chinach gromadzenie danych przyjęło karykaturalny obrót - państwo wie o obywatelach więcej niż oni sami. Nadzór nigdy nie ma tylko jednej twarzy. To mieszanka analizy zbiorów danych oraz systemu rankingu i cyfrowej kontroli, w którym można zdobyć i stracić punkty na podstawie dobrego lub złego zachowania. Wyrafinowana dyktatura oparta na Big Data warta jest parodii, ale w Chinach stała się rzeczywistością z dalekosiężnymi konsekwencjami.

FILMY

"TORI I LOKITA", premiera we wtorek 3.10 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Połączenie kina społecznego z thrillerem i melodramatem Luca Dardenne'a i Jeana-Pierre Dardenne'a znanych z „Dziecko", „Dwa dni, jedna noc", „Rosetta", laureatów pięciu nagród Złotej Palmy, w tym jednej za ten film.

Tori jest małym chłopcem, Lokita zaledwie nastolatką, oboje uciekli przed przemocą i biedą z Afryki Zachodniej. Chcieliby razem ułożyć sobie nowe życie w Belgii. Obojętność imigracyjnych urzędników, rodziny domagające się wsparcia i długi zaciągnięte u przemytników spychają jednak bohaterów w szarą strefę, gdzie za eksploatowanie pozbawionych opieki i praw dzieci biorą się przestępcy. Podejrzani dla urzędów, bezbronni wobec przemocy, chłopak i dziewczyna mogą liczyć tylko na siebie…

"PRZEŚWIETLENIE", premiera we wtorek 10.10 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Dramat Cristiana Mungiu nominowany do Złotej Palmy. W obsadzie m.in.: Marin Grigore, Judith State i Macrina Barladeanu.

Akcja rozgrywa się w transylwańskiej miejscowości pełnej cichych uprzedzeń i zadawnionych urazów, które eksplodują wraz z pojawieniem się w tutejszej piekarni nowych pracowników – emigrantów ze Sri Lanki. Ksenofobia to chleb powszedni w regionie zamieszkanym przez kilka narodowości, więc wspólny wróg może okazać się użyteczny. Ten motyw to tylko jeden z wielu wątków, które się tutaj splatają. Miłość, dziecięca trauma, komiczny eko-aktywizm, wrażliwe męskie ego – to wszystko tworzy wschodnioeuropejski gordyjski węzeł. Wszyscy w nim dzisiaj tkwimy, nie umiejąc go ani przeciąć, ani rozwiązać.

"KOMPROMAT", premiera w czwartek 12.10 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Francuski thriller z międzynarodową obsadą. W filmie Jérôme’a Salle’a wystąpili m.in. Gilles Lellouche, Joanna Kulig („Zimna wojna", „Sponsoring", „Środa, czwartek rano", „Nieulotne", „Kler"), Louis-Do de Lencquesaing oraz Michael Gor jako Rostov.

Francuski dyplomata Mathieu zostaje nocą aresztowany przez rosyjskie służby. Uwięziony i oskarżony o potworną zbrodnię, zdaje sobie sprawę, że padł ofiarą kompromatu. Szybko staje się jasne, że uczciwy proces jest niemożliwy, a zabiegi francuskich władz nieskuteczne. Mathieu uświadamia sobie, że jedyną szansą na przeżycie jest ucieczka z rosyjskiego więzienia o zaostrzonym rygorze.

"LUDZKI GŁOS", premiera w czwartek 26.10 o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Pedro Almodóvar w swoim pierwszym anglojęzycznym filmie inspiruje się monodramem Jeana Cocteau i daje pole do popisu znakomitej Tildzie Swinton („Musimy porozmawiać o Kevinie", „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona", „Doktor Strange", „Orlando", „Opowieści z Narnii: lew, czarownica i stara szafa"), wielokrotnie nominowanej do prestiżowych nagród filmowych, laureatce OSCARA. Dramat krótkometrażowy o ostatniej rozmowie kochanków.

Bohaterka – zakochana, poniżona, zdesperowana – prowadzi swoją ostatnią telefoniczną rozmowę z mężczyzną, który od niej odszedł. W mieszkaniu w towarzystwie spakowanych walizek kochanka i jego osieroconego psa, miotając się od wściekłości do smutku, trawi miłosną katastrofę. Sięga po pigułki, chwyta za siekierę, rozlewa benzynę: chciałaby zabić siebie, chciałaby zniszczyć jego, chce zagrać rolę życia w dramacie zwanym rozstaniem. Zmienia kostiumy i maski, przymierza konwencje, błaga, krzyczy i szepcze: sprawdza, czy ta historia powinna skończyć się tragedią czy może jednak... happy endem?

"CZARNY DEMON", premiera w sobotę 28.10 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Thriller, sci-fi Adriana Grunberga („Rambo: Ostatnia krew", „Dorwać gringo"). W najlepiej ocenianych rolach wystąpili: Julio Cesar Cedillo, Raúl Méndez, Josh Lucas, Héctor Jiménez i Jorge A. Jimenez.

Paul Sturgess, pracownik kompanii naftowej, przyjeżdża do miasteczka w Meksyku, aby dokonać inspekcji okolicznej platformy wiertniczej. Zabiera ze sobą żonę i dwójkę dzieci, dla których mają to być wakacje. Na miejscu miasto okazuje się być podupadłe, zaś platforma zniszczona i opustoszała. Ale nie jest to najgorsza z wiadomości. Niebawem bohaterowie przekonują się, że w pobliskich wodach grasuje rekin.

"KONSEKRACJA", premiera we wtorek 31.10 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz dnia następnego w serwisie CANAL+ online.

Horror Christophera Smitha („Piąty wymiar", „Czarna śmierć", „Lęk", „Redukcja"), brytyjskiego reżysera i scenarzysty.

Ginie ksiądz. To samobójstwo. A przynajmniej tak brzmi oficjalna wersja. Siostra zmarłego przyjeżdża do klasztoru na szkockiej wyspie Skye, chcąc przeprowadzić własne śledztwo. Na miejscu odkrywa szokującą prawdę – nie tylko o tym co się tam wydarzyło, ale i sobie samej.