Reklama

W piątek 10 listopada hit Player Original "Skazana" z Agatą Kuleszą powróci na platformę z nowymi odcinkami. Wśród gwiazd trzeciego sezonu znajdą się Gabriela Muskała oraz Leszek Lichota.

Reklama

"Skazana" - o czym będzie 3. sezon?

"Nie cichną echa buntu, kierownik penitencjarny Hepner daje osadzonym twardą lekcję pokory. Zakazy, ograniczenia i obowiązkowe biegi po spacerniaku stały się codzienną rutyną. W szczególności dostaje się w kość Campinie, Shibie i Francy, czyli więźniarkom wskazanym przez Alicję jako świadków licytacji kobiet w darknecie. Hepner wie, że ich zeznania mogą oznaczać jego koniec…" - czytamy w opisie Playera.

"W tym samym czasie na więziennym oddziale matki i dziecka Kosa cieszy się macierzyństwem. Niestety na ciele Mikiego pojawiają się siniaki. Kosa jest podejrzana o bicie dziecka" - zdradza dalej opis fabuły.

"W końcu Hepner zostaje zatrzymany do wyjaśnienia przez prokuraturę. To daje Alicji nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość, a Hania będzie bezpieczna. Nie wierzy w to Serafin, który na własną rękę szuka zemsty" - podaje Player.

"Skazana" - obsada 3. sezonu

W obsadzie trzeciego sezonu ponownie znaleźli się Agata Kulesza (Alicja Mazur), Aleksandra Adamska (Patrycja Cichy "Pati"), Adam Woronowicz (Sylwester Hepner), Martyna Byczkowska (Hanka Mazur), Michał Czernecki (Paweł Witkowski), Bartłomiej Topa (Piotr Serafin), Tomasz Schuchardt (Bartłomiej Dworak), Marta Malikowska (Agata Strzelecka "Kosa"), Marta Ścisłowicz (Basia Dworak), Joanna Gonschorek (Swieta Palamarczuk), Hanna Klepacka (Krystyna Nowak "Campina"), Jacek Beler (Mariusz Piotrowski "Mario"), Wiktoria Gorodeckaja (Pola), Sonia Mietielica (Natalia), Kinga Jasik (Wiki) i Dawid Zawadzki ("Smentoch"). Pojawią się też znani z serialu "Pati" Konrad Eleryk (Krystian) oraz Grażyna Bułka (Wiesia).

Reklama

W trzecim sezonie dołączą do nich między innymi Gabriela Muskała (Dorota Wójcik), Leszek Lichota (Kraszecki), Marek Kalita (Rabczuk), Wojciech Kalarus (Minister), Monika Obara (Strażniczka Ziętarek) i Barbara Jonak (Anna Rabczuk).

Projekt rozwijany był przez Zespół Produkcji Fabularnej. Główną scenarzystką jest Karolina Szymczyk-Majchrzak, z którą współpracują Ewa Popiołek i Hanna Węsierska. Za reżyserię odpowiada nominowany w 2010 r. do Oscara, Bartosz Konopka ("Nieobecni", "Pod powierzchnią", "W głębi lasu"), a za zdjęcia Mikołaj Łebkowski ("Szadź", "Motyw"). Scenografią zajmuje się Maciej Fajst, kostiumami Katarzyna Baran, a charakteryzacją Jolanta Madejska-Witek. Za montaż odpowiedzialni są Andrzej Kowalski i Andrzej Dąbrowski. Kierownikiem produkcji jest Przemysław Malec, a producentem Tomasz Blachnicki ("Szadź", "Królestwo kobiet").

"Skazana" hitem Playera

W 2022 roku "Skazana" odtwarzana była w Playerze łącznie przez blisko 5,7 mln godzin. Serial znalazł się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych seriali platformy, wyprzedzając "Behawiorystę", "Chyłkę" i "Szadź". To najchętniej oglądana produkcja w historii Playera. Styczność z produkcją dotychczas miało 70 proc. wszystkich abonentów Playera.

"Skazana 2" przyciąga do Playera również wielu nowych użytkowników oraz abonentów, którzy z serwisu nie korzystali dłuższy czas.

Serial "Skazana" został w 2022 roku uhonorowany nagrodą Tytanowego Oka w kategorii polska produkcja telewizyjna podczas gali PIKE. Z kolei w tym roku dzięki głosom widzów produkcja Player Original otrzymała Telekamerę w kategorii "Serial".

"Skazana" doczekała się również popularnego spin-offu pod postacią "Pati" z Aleksandrą Adamską.