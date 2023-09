Reklama

Programy i seriale

Zwariowane melodie: Kreskówki V (Looney Tunes Cartoons) - Słyszeliście? Wasze ulubione kreskówki powracają! Nowe odcinki „Zwariowanych melodii” przedstawiają nowe przygody na miarę nowego tysiąclecia i nie tylko!

Sam Jay: Salutuj albo strzelaj (Sam Jay: Salute Me or Shoot Me) - W swoim pierwszym stand-upie zrealizowanym dla HBO Sam Jay zagłębia się w niuanse – czego właśnie w komedii bardzo ostatnio brakuje.

East New York - Amanda Warren wciela w rolę Reginy Haywood, nowo awansowanej szefowej 74. komisariatu w robotniczej dzielnicy na obrzeżach Brooklynu.

The Freak Brothers II - Serial powraca z drugim sezonem. Nieszczęścia napędzane przez Mary Jane poprowadzą bohaterów od szkolnego zjazdu do wyrównania starych porachunków.

Randka z gwiazdąIII (Starstruck) - Jessie wciąż mieszka w Londynie, gdzie odkrywa życie singielki i radzi sobie z presją dorosłości, zastanawiając się, czego tak naprawdę pragnie.

Wybrane filmy

Meg 2: Głębia (Meg 2: The Trench) - Jason Statham i Wu Jing w rolach bohaterów, którzy prowadzą odważny zespół badawczy podczas ekspedycji głębin oceanu.

Alicja (Alice) - Rozpieszczona kobieta, która dobrze wyszła za mąż, próbuje odnaleźć siebie i rozważa coś nie do pomyślenia - romans pozamałżeński.

Roise i Frank - Pogrążona w bólu wdowa wierzy, że bezpański pies jest reinkarnacją jej zmarłego męża.

Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej (Jarhead) - Obraz opowiada o młodym mężczyźnie, który zaciąga się do piechoty morskiej podczas wojny w Zatoce Perskiej.

Ława przysięgłych (Runaway Jury) - Wdowa oskarża producenta broni o śmierć męża, który zginął w strzelaninie. Thriller na podstawie bestsellerowej powieści Johna Grishama.

Gorące dni (Burning Days) - Młody prokurator zostaje wysłany do małego miasteczka, gdzie mierzy się z wieloma wyzwaniami podczas swojego pierwszego śledztwa w sprawie morderstwa.

Skok na głęboką wodę (The Vault) - Obraz opowiada historię genialnego absolwenta inżynierii, który interesuje się sejfem Narodowego Banku Hiszpanii.

Szczęśliwy człowiek (A Happy Man) - Marvin rozpoczyna proces zmiany płci. Musi pożegnać swoje stare życie i zbudować nowe, nie tylko dla siebie, ale także swojego męża i dzieci.

Wallace i Gromit: Klątwa królika (Wallace & Gromit: The Curse of the Were Rabbit) - Wallace i jego wierny pies Gromit stają się nieoczywistymi bohaterami, powstrzymując tajemniczą zbrodnię... i ratując miejskie marchewki.

Sześć tygodni (Six Weeks) - Zbuntowana nastolatka oddaje do adopcji swoją nowo narodzoną córeczkę, ale zaczynają pojawiać się w niej wątpliwości. Ma 6 tygodni na zmianę decyzji.

Mężczyzna imieniem Otto (Man Called Otto) - Tom Hanks jako mężczyzna, który po śmierci żony traci chęć do życia, ale dzięki nowym sąsiadom odnajduje równowagę.

Żeby było miło (Einfach Mal Was Schones) - Karla jest prezenterką radiową, która znowu została singielką. Kobieta pragnie mieć dziecko, ale znalezienie odpowiedniego partnera nie jest łatwe.

Pięcioletnie zaręczyny (The Five-Year Engagement) - Komedia romantyczna o młodej parze, której dojście do „tak” zajmuje trochę więcej czasu, niż się spodziewano.

Astronauta (The Astronaut) - Jim od lat poświęca się tajemniczemu projektowi - próbuje zbudować amatorską rakietę, która mogłaby zabrać go w kosmos.

Wszyscy kochają Żanetę (Everybdy Loves Jeanne) - Jeanne jedzie do Lizbony. Chce spłacić swoje długi, sprzedając rodzinne mieszkanie. Po drodze spotyka Jeana, starego znajomego ze szkoły.

Khun Pan 3 - W trzeciej części trylogii fantasy policjant-czarodziej i zarazem przyszły ojciec, Khun Pan, zostaje nakłoniony do wytropienia notorycznych złodziei.

Straszny dom (Monster House) - Troje nastolatków odkrywa, że dom sąsiadów jest przerażającym monstrum, które pożera wszystko, co tylko znajdzie się w pobliżu.

Metronom - Rok 1972. 17-letnia Ana zostaje wciągnięta w totalitarny koszmar po tym, jak spotyka się z przyjaciółmi, aby słuchać zakazanego programu radiowego.

Dokumenty

Kim i Kanye: Wielkie rozstanie (Kim vs Kanye: The Divorce) - Historia wartej miliardy dolarów bitwy rozwodowej dwóch światowych gwiazd - Kim i Kanye Westów.

Kompleks zbawcy (Savior Complex) - Obraz opowiada historię amerykańskiej misjonarki, która założyła organizację charytatywną na rzecz walki z niedożywieniem u dzieci w Ugandzie.

Nowości dzień po dniu (16-30 września)

16 września

Meet the Batwheels, odc. 9 - 17

Zwariowane melodie: Kreskówki V, odc. 1, 3 - 11

Billions VII, odc. 6

18 września

Lakers: Dynastia zwycięzców II, odc. 7

Alicja

19 września

Rodzice IV, odc. 6

Kim i Kanye: Wielkie rozstanie, odc. 1 - 2

20 września

Fantastyczni przyjaciele II, odc. 7

FLCL IV, odc. 2

21 września

Roise i Frank

22 września

Na planie XX, odc. 38

Nastoletnia Euthanasia II, odc. 9

Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej

Ława przysięgłych

Gorące dni

Skok na głęboką wodę

Szczęśliwy człowiek

23 września

Craig of the Creek IV, odc. 31 - 40

Billions VII, odc. 7

Wallace i Gromit: Klątwa królika

Sześć tygodni

24 września

Mężczyzna imieniem Otto

Sam Jay: Salutuj albo strzelaj

26 września

Rodzice IV, odc. 7

East New York, odc. 1 - 21

27 września

Fantastyczni przyjaciele II, odc. 8

The Freak Brothers II, odc. 1 - 8

FLCL IV, odc. 3

Kompleks zbawcy, odc. 1 - 3

28 września

Randka z gwiazdą III, odc. 1 - 6

Żeby było miło

Pięcioletnie zaręczyny

29 września

Na planie XX, odc. 39

Nastoletnia Euthanasia II, odc. 10

Astronauta

Wszyscy kochają Żanetę

Khun Pan 3

Meg 2: Głębia

30 września

Interstellar Emma, odc. 1 - 13

Billions VII, odc. 8

Straszny dom

Metronom