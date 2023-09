Ranking sporządzany w oparciu o narzędzie badawcze Showlabs zawiera dane z okresu 4-10 września.

Netflix znaczy seriale

Aż osiem z dziesięciu tytułów w rankingu Netflixa stanowią seriale. Co ciekawe, na podium znajduje się pierwszy sezon "Rodzinki.pl", który premierę miał 12 lat temu (400 tysięcy unikalnych widzów). Drugie miejsce to "One Piece" (wersja z 2023 roku), będący globalnym hitem, jednak już trzecia pozycja ponownie jest w rękach rodzimej produkcji, bo przynależy do trzyodcinkowego serialu "Sprawa Iwony Wieczorek".

W rankingu znajdują się dwa filmy: "Przebudzenie" oraz "Bez litości 2" - o ponownej popularności tego drugiego tytułu z Denzelem Washingtonem z pewnością zadecydował fakt, że w kinach możemy obecnie oglądać trzecią część serii.

Disney+ to bajki i filmy

Na Disney+ liderem jest pierwszy sezon "Star Wars: Ahsoka", obejrzany przez prawie 200 tys. unikalnych widzów. Tuż za nim uplasowała się "Mała syrenka" z nieco ponad 140 tys. unikalnych widzów. Ranking zamyka pierwszy sezon "Zbrodni po sąsiedzku" (23 tys. unikalnych widzów).

Inaczej niż w przypadku Netflixa, widz Disney+ zdecydowanie celuje w bajki dla najmłodszych, jak dwie części serii "Auta" czy drugi sezon serialu "Ja jestem Groot".