Jej długa grzywka, brytyjski akcent i związek z Sergem Gainsbourgiem w latach 70. odcisnęły niezaprzeczalne piętno na ludzkiej wyobraźni. Aktorka i piosenkarka, matka i aktywistka oraz symbol seksapilu - Jane Birkin żyła przez lata z rozmachem, który wyniósł ją do statusu ikony.

Koncert Jane Birkin w Casino de Paris, 1991

Jako piosenkarka Jane Birkin oczarowywała publiczność swoim delikatnym i emocjonalnym wokalem. W 1991 roku, kilka miesięcy po śmierci legendarnego, francuskiego kompozytora, Serge'a Gainsbourga, Jane Birkin wystąpiła na scenie Casino de Paris podczas niezwykłego koncertu, będącego hołdem dla tego wielkiego piosenkarza i autora tekstów, którego była muzą i towarzyszką. Chcąc zanurzyć się w muzyczną twórczość artystki, widzowie mogą obejrzeć koncert Jane Birkin w Casino de Paris w 1991 roku na bezpłatnej platformie streamingowej Arte.tv pod tym linkiem.

"Jane Birkin: Historia Ikony"

Swoją pasję do aktorstwa odziedziczyła po matce, angielskiej aktorce Judy Campbell. W wieku dwudziestu lat zagrała szereg pomniejszych ról w swingującym Londynie lat sześćdziesiątych, ale dopiero później, w Paryżu, świeżo po rozwodzie z niewiernym Johnem Barrym, odniosła sukces. W 1968 roku, kiedy poznała Serge'a Gainsbourga na planie filmu "Slogan", młoda Jane przypieczętowała swój los. Razem stali się legendarną parą. Zainspirowała jego najlepsze piosenki, a on doprowadził ją do przekształcenia jej chłopięcej sylwetki we wzór kobiecości. Kiedy jednak Gainsbourg ustąpił miejsca Gainsbarre'owi, swojemu destrukcyjnemu alter ego, Jane Birkin wyemancypowała się. W latach 80. odeszła od popularnych komedii na rzecz filmów autorskich. Wyreżyserowana przez Vardę, Taverniera i Doillona, pozwoliła swojej melancholii zabłysnąć. Na scenie, w piosence, po jednej lub drugiej stronie kamery, Jane stoczyła wiele bitew (o prawa obywatelskie, ekologię, AIDS...), jako niestrudzona odkrywczyni wolności.

Wykorzystując archiwalne materiały filmowe, dokument Arte.tv "Jane Birkin - Historia Ikony" pokazuje, jak artystka, początkowo nierozłączna z Gainsbourgiem, nigdy nie przestała odkrywać siebie na nowo, przyjmując przez lata wiele ról. Od prawdziwych scen po sesje nagraniowe, od fragmentów filmów po wywiady, reżyserka Clélia Cohen rzuca światło na wiele twarzy ponadczasowej Jane B. Ten porywający portret kobiety między szczerością a zuchwałością, nieśmiałością a bezwstydem, można oglądać od 19 lipca na platformie Arte.tv pod tym linkiem.