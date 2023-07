Reklama

"Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych to doskonała okazja do przypomnienia, że powinniśmy darzyć szacunkiem i otaczać troską starsze pokolenie" - czytamy w informacji prasowej.

"Stara kobieta i jezioro"

Poruszający dokument "Stara kobieta i jezioro" skupia się na samotności, tęsknocie, przywiązaniu do miejsc i ludzi, których już nie ma, a także na zdolności do odnalezienia piękna i radości w prostych chwilach. Główna bohaterka, starsza kobieta, która mieszka sama nad jeziorem Bajkał, jest uosobieniem siły, mądrości i wrażliwości. Twórczyni filmu, Vivien Pieper, doskonale oddaje emocje i uczucia, które towarzyszą procesowi starzenia się. Przez historię mieszkanki Syberii, przenikamy do wnętrza jej myśli, refleksji i wspomnień, będących największą wartością w jej życiu. Film obrazujący w malowniczy, ciepły i refleksyjny sposób starość można obejrzeć na bezpłatnej platformie streamingowej ARTE.TV do końca roku pod tym linkiem.

"Dania: emerytura w wieku 70 lat od 2040 roku?"

Zmieniające się realia demograficzne i wydłużająca się średnia długość życia ma istotny wpływ na systemy emerytalne w różnych krajach. Od 1956 roku w Danii wiek emerytalny jest ściśle powiązany ze średnią długością życia. Obecnie wynosi on 67 lat, jednak prognozy zakładają jego podwyższenie do 70 lat do roku 2040. Krótki dokument "Dania: emerytura w wieku 70 lat od 2040 roku?" dostępny na platformie ARTE.TV skupia się na polityce władz Danii odnośnie wieku emerytalnego oraz wyzwaniach związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Film ukazuje, jak jeden z liderów w Europie pod względem wskaźników zatrudnienia seniorów, adaptuje się do zmieniających się realiów demograficznych oraz jak społeczeństwo daje sobie radę ze starzeniem się populacji. Dokument można obejrzeć pod tym linkiem do 16 kwietnia 2024 roku.

"Granfluencerzy: kiedy babcia zarabia na Instagramie"

Kolejnym film pt. "Granfluencerzy: kiedy babcia zarabia na Instagramie" przenosi nas w świat nowych mediów i wpływu, jaki osoby starsze mogą mieć na społeczeństwo. Dokument przedstawia kilkoro niemieckich i hiszpańskich granfluencerów podbijających Internet, m.in. w świecie mody. ednym z bohaterów jest emerytowany agent nieruchomości, który w trakcie pandemii wraz z wnuczką założył konto na Instagramie i powołał do życia "Hiszpańskiego Króla. Teraz zanany w social mediach jako "The Spanish King" obrazuje swoje życie bardzo wysmakowanymi zdjęciami lub wesołymi rolkami. Swoją działalnością zwrócił na siebie uwagę jednej ze światowych marek odzieżowych, która nawiązała z nim współpracę. W Hiszpanii, tak jak w całej Unii Europejskiej, rośnie średnia wieku. Kraj ma jeden z najniższych wskaźników urodzeń w Europie. Społeczeństwo siwieje, ale "The Spanish King" wnosi nieco kolorytu w tę szarzyznę. Coraz więcej seniorów podbija reklamę i Instagram. Słowa z filmu dokumentalnego "Granfluencerzy: kiedy babcia zarabia na Instagramie" dostępnego do 16 października br. pod tym linkiem doskonale obrazują istotę zjawiska. Trend dojrzałych influencerów łamie stereotypy dotyczące wieku i dowodzi, że każdy może rozwijać swoją karierę w wirtualnym świecie, bez względu na metrykę.