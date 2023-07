Reklama

W codziennych zmaganiach bohaterów stereotypowo polskiego i boleśnie uniwersalnego biura nie zabraknie niespodziewanych zwrotów akcji (nawet tej najabsurdalniejszej), a do zgranej ekipy dołączą nowi bohaterowie, czyli… Kasia i Tomek – dla jasności: w tych rolach Małgorzata Gorol i Mateusz Król. Spokojnie, szefem nadal jest Michał (Piotr Polak), a nad nim czuwa Darek (Adam Woronowicz). Z resztą obsady też się zobaczymy, chociaż z niektórymi potrzebne będzie specjalne widzenie.

O czym będzie 3. sezon "The Office PL"?

Patrycja, szefowa z Warszawki wpada na sensowny pomysł rozwinięcia biznesu. Chce poszerzyć katalog Kropliczanki, która dotychczas produkowała wodę w butelkach, o popularny w wielu kręgach energetyk. Nowy produkt oznacza mnóstwo dodatkowych zadań dla ekipy z Siedlec. A wszystko to spada na barki załamanego tym pomysłem Michała, ale… z szefową z Warszawy się nie dyskutuje. Tym samym rozpoczyna się jego walka o przetrwanie na stanowisku prezesa Kropliczanki. Ile dni dzieli nas od następnego wypadku? Humor bez cenzury i bez względu na poprawność polityczną – to to, za co kochamy "The Office PL".

Wiemy doskonale po dwóch sezonach, że Michał to postać z ogromnymi ambicjami, która nie najlepiej znosi porażki. Tym razem powinien przełknąć jednak swoją dumę, by utrzymać pozycję, do której jest stworzony. Holc w końcu z zawodu jest urodzonym p r e z e s e m. Zamiast tego pielęgnuje jednak swoje wysublimowane poczucie humoru oraz organizuje pracownikom test IQ, by dowieść swojej przewagi. Dużą rolę w jego życiu w trzecim sezonie odgrywa także miłość do sportu, uchylę rąbka tajemnicy, że Michał to ogromny fan piłki nożnej. Mam nadzieję, że w wywiadach padną pytania o fizyczne przygotowania do tej trudnej roli. Czeka nas kolejny sezon pełen dobrych żartów i niekiedy obrazy wszelkich uczuć. Niestety, także tych należących do Dareczka… – mówi wcielający się w główną rolę Piotr Polak.

