Dzięki niezapomnianym kreacjom Meryl Streep w ciągu prawie pół wieku kariery stała się jedną z najczęściej nagradzanych i najbardziej cenionych aktorek na świecie.

Oscary i nie tylko

Pierwszego Oscara za rolę w filmie "Sprawa Kramerów" zostawiła przez roztargnienie w toalecie – potem zdobyła jeszcze 3 statuetki, 21 nominacji, 9 Złotych Globów, 2 nagrody BAFTA oraz wiele innych międzynarodowych wyróżnień. Od lat daje z siebie wszystko, zdolna do interpretacji ról na wszystkich rejestrach, dzięki czemu swoimi kreacjami poruszyła miliony ludzi na całym świecie. Jest genialna w pokazywaniu pośrednich emocji, ambiwalencji, np. żalu pomieszanego ze szczęściem. Potrafi wydobyć całe spektrum skomplikowanych uczuć, żeby nadać bohaterkom, w które się wciela niepowtarzalny charakter. Jej wyjątkowa kariera, "niewytłumaczalnie cudowna", jak sama mówi, odzwierciedla jej skromność i niejako onieśmielenie sukcesem, jaki osiągnęła.

Nago z kurczakiem

Meryl Streep pozostaje tajemnicą. Mimo to, w wieku 30 lat i z zaledwie 5 filmami na koncie dołączyła do filmowego panteonu gwiazd. Krucha i nieśmiała, przedstawia się często jako żona i matka czwórki dzieci. Od początku jednak bardzo świadomie budowała swoją karierę w Hollywood i nie uginała się pod naciskami z zewnątrz. Gdy dostała rolę Lindy w filmie "Łowcy jeleni" Michaela Cimino, ten nie napisał dla niej nawet dialogów. To ona swoimi słowami nadała tej postaci wyjątkowy charakter. Do filmu "Sprawa Kramerów" zgłosił ją jej agent, ale do roli dziewczyny, która miała zagrać nago w scenie z pieczonym kurczakiem. Jednak podczas przesłuchania Meryl stwierdziła, że doszło do nieporozumienia, ponieważ ona przyszła zagrać rolę żony – i wyłożyła swoją wizję tej postaci, która doprowadziła ją później do jej pierwszego Oscara.

"Tajemnice i metamorfozy"

Serwis VOD ARTE.tv zaprasza polskich widzów na dokument "Meryl Streep. Tajemnice i metamorfozy", stanowiący czuły portret tej amerykańskiej gwiazdy o niezrównanej trajektorii. Sprzeciwiając się zasadom wieku i wszystkim szeptanym prawom hollywoodzkiego biznesu, Meryl Streep pozostaje do dziś największą i najlepiej opłacaną aktorką amerykańskiego kina. Od prawie 50 lat występuje co roku w kilku filmach lub serialach. Co sprawia, że od lat przyciąga przed ekrany tylu widzów?

Film jest dostępny do obejrzenia bezpłatnie do 19 lipca pod tym linkiem.