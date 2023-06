Reklama

Podlegając bezpośrednio Sarhanowi, Georgieva będzie kierować działem dystrybucji i partnerstw w SkyShowtime i będzie odpowiedzialna za rachunek zysków i start (P&L) ze wszystkich przychodów B2B. W tej nowej roli Georgieva będzie nadzorować i kierować rozwojem nowych porozumień i partnerstw z dystrybutorami kablowymi, satelitarnymi i telekomunikacyjnymi, a także platformami, producentami urządzeń i innymi partnerami.

Kim jest Hristina Georgieva?

Georgieva wcześniej przez cztery lata pełniła funkcję Vice President of Affiliate Distribution & Commercial Development w Disneyu i była częścią zespołu, który uruchomił Disney+ w regionie EMEA, negocjując pierwsze umowy z partnerami kablowymi, satelitarnymi i telekomunikacyjnymi, w tym na wielu terytoriach, na których w ostatnich miesiącach zadebiutował serwis SkyShowtime.

W swojej karierze w branży medialnej Hristina Georgieva skupiała się na poszerzaniu sieci dystrybucji i zwiększaniu przychodów. Przed przejściem do Disneya zajmowała wysokie stanowiska w Fox Networks Group i Discovery, gdzie kierowała ogólnoeuropejskimi strategiami handlowymi, partnerstwami i dystrybucją. Georgieva będzie pracowała w londyńskim biurze SkyShowtime i dołączy do zespołu jeszcze w tym roku.

Bardzo się cieszę, że mogę powitać Hristinę w zespole zarządzającym SkyShowtime. W trakcie swojej kariery osiągnęła imponujące wyniki jako osoba negocjująca i zawierająca umowy z licznymi partnerami. Ma wyjątkowe kwalifikacje do kierowania naszą sekcją dystrybucji i partnerstw w całej Europie. Jej bogate doświadczenie w rozszerzaniu sieci dystrybucji i zwiększaniu przychodów pomoże w kolejnej fazie rozwoju SkyShowtime - skomentował Monty Sarhan.

Rozwój SkyShowtime

Nowa platforma streamingowa, która niedawno została uruchomiona na ponad dwudziestu europejskich rynkach w ciągu zaledwie pięciu miesięcy, nadal powiększa swoje zespoły w biurach w Amsterdamie, Budapeszcie, Kopenhadze, Londynie, Madrycie, Sztokholmie i Warszawie.

Cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu SkyShowtime, szczególnie w tak ekscytującym momencie ich przygody, niedługo po wejściu na liczne europejskie rynki - powiedziała Georgieva. Z niecierpliwością czekam na współpracę z Montym i zespołem SkyShowtime, aby rozwijać działalność firmy, nawiązywać nowe partnerstwa z dystrybutorami i innymi partnerami oraz pomagać w dostarczaniu kultowej, wysokiej jakości rozrywki jak największej liczbie odbiorców.

Nowi managerowie

Sarhan ogłosił również zatrudnienie dwóch kolejnych managerów wyższego szczebla, którzy przejdą do SkyShowtime z innych dużych serwisów streamingowych. Obie osoby będą częścią nowo utworzonego zespołu ds. strategii i podlegać będą bezpośrednio Roberto Soto, piastującemu stanowisko Chief Strategy Officera, który dołączył do SkyShowtime pod koniec ubiegłego roku z HBO Max.

Brett Horowitz został mianowany na stanowisko Vice President of Commercial Strategy, aby nadzorować strategię wzrostu liczby abonentów w segmentach D2C i B2B oraz wspierać zespoły marketingu, dystrybucji i partnerstw. Horowitz dołączył do SkyShowtime z HBO Max, gdzie pełnił szereg funkcji, w tym Head of Data, Insights, and Planning, a wcześniej przez ponad siedem lat był CFO w spółce HBO Nordics. Swoją karierę w branży mediów i rozrywki rozpoczął jako członek zespołu finansowego HBO w Nowym Jorku.

Anazia Budhwar dołącza jako Director of Content Strategy i będzie współpracować z zespołem odpowiadającym za programming w SkyShowtime, aby zoptymalizować strategię pozyskiwania i produkcji treści oryginalnych oraz zwiększania zaangażowania. Anazia Budhwar przechodzi do SkyShowtime z Netflixa, gdzie przez ponad trzy lata pełniła funkcję Strategy and Planning Lead. Wcześniej pracowała w NBCUniversal w Londynie.

Te kolejne zatrudnienia pokazują, że SkyShowtime przyciąga najbardziej utalentowanych ekspertów w Europie. Jestem niezwykle dumny z zespołu, który tworzymy. Od czasu dołączenia do nas w zeszłym roku, Roberto wykonał świetną robotę, budując silną strategię marki. Brett i Anazia jeszcze bardziej wzmocnią jego zespół, wnosząc dodatkową wiedzę z zakresu streamingu i zwiększając nasze możliwości na kluczowych rynkach – podsumował Sarhan.