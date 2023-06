Reklama

W rolę legendarnego rewolwerowca po raz kolejny wcieli się Tom Blyth ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży"). Drugi sezon, podobnie jak pierwszy, jest dziełem Michaela Hirsta ("Wikingowie").

Fabuła

Reklama

Rozpoczęto prace nad kontynuacją emocjonującego serialu przygodowego inspirowanego życiem jednego z najsłynniejszych złoczyńców w historii Ameryki, Billy’ego the Kida. W nowej odsłonie popularnego serialu Billy (Tom Blyth) wraz z sojusznikami zmierzy się z dawnym przyjacielem Jesse Evansem (Daniel Webber), walczącym u boku potężnej grupy prawników i spekulantów ziemią, znanych jako Santa Fe Ring. Gdy padną pierwsze strzały, konflikt zacznie przybierać na sile, przeradzając się w krwawą "Wojnę w Hrabstwie Lincoln". Będąc w samym sercu wydarzeń, Billy the Kid będzie walczył nie tylko o swoje życie, ale również o własne przekonania i miłość do ukochanej Dulcynei (Nuria Vega).

Twórcy

Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym drugiego sezonu serialu "Billy the Kid" jest Michael Hirst (nagrodzony Oscarem film "Elizabeth"; wyróżniony w plebiscytach Emmy i Satelity serial "Wikingowie"; nagrodzona Emmy "Dynastia Tudorów"). Producentami wykonawczymi serialu są również Donald De Line ("Włoska robota", "W sieci kłamstw") z ramienia De Line Pictures oraz Darryl Frank i Justin Falvey z Amblin Television (nagrodzony Złotym Globem "Zawód: Amerykanin", "Nawiedzony dom na wzgórzu").

Jestem bardzo podekscytowany rozpoczęciem prac nad kontynuacją historii słynnego banity Billy’ego the Kida. Cieszy mnie to, tym bardziej że kolejna część skupi się na krwawych wydarzeniach związanych z słynną Wojną w hrabstwie Lincoln. Nieprawdopodobne wyczyny i wielka odwaga Billy’ego sprawiły, że stał się najsłynniejszym bandytą Dzikiego Zachodu, znanym nie tylko w Ameryce, ale też w wielu innych krajach na całym świecie. To historia warta opowiedzenia – trzymająca w napięciu, poruszająca i pełna dramatycznych zwrotów akcji. Jest na co czekać! - mówi Michael Hirst.

Reklama

Premiera

Drugi sezon serialu "Billy the Kid" będzie składał się z ośmiu odcinków, które zostaną wyemitowane na Viaplay w 2024 roku.

Nie możemy się doczekać, by zaprezentować naszym widzom drugi sezon tego epickiego westernu. "Billy the Kid" jest niesamowitą i wciągającą historią, której nikt nie mógłby opowiedzieć lepiej niż sam Michael Hirst – komentuje Camilla Rydbacken, SVP Scripted Content Viaplay Group.