Nowe seriale

"Ghosts of Beirut"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Odcinki 1 i 2 dostępne od 3 lipca, odcinki 3 i 4 dostępne od 10 lipca.

"Ghosts Of Beirut" opowiada o początku drogi 21-letniego Imada Mughnijji (znanego również jako Duch), który pojawił się znikąd i przyczynił się do śmierci większej liczby Amerykanów niż ktokolwiek inny przed 11 września 2001 r. Serial, opowiedziany z perspektywy amerykańskiej, izraelskiej i libańskiej, śledzi losy Mughnijji od szyickich slumsów południowego Bejrutu po stworzenie przez niego koncepcji zamachowców -samobójców, śmiercionośnej taktyki, przez którą szybko wyrósł na najniebezpieczniejszego terrorystę na świecie.

"Juan Carlos: Downfall of The King"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Odcinek 1 dostępny od 3 lipca, kolejne nowe odcinki co tydzień.

Juan Carlos I, król Hiszpanii aż do chwili swojej abdykacji w 2014 roku, miał przejść do historii jako bohater, ale dekada skandali odcisnęła piętno na jego reputacji – a także na przyszłości monarchii. Przypadkowe zastrzelenie brata, pranie brudnych pieniędzy i korupcja – w tym mocnym serialu dokumentalnym nie pominięto żadnego skandalu. Ekskluzywne rozmowy z powiernikami króla, w tym niezwykle odważne wywiady z jego wieloletnią kochanką Corinną Zu Sayn-Wittgenstein, sprawiają, że jest to wyczerpująca historia całkowitego upadku ikony.

"The Sleepers" ("Bez vědomí")

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Odcinki 1 i 2 dostępne od 10 lipca, dwa kolejne nowe odcinki co tydzień.

"The Sleepers" to czeski dramat szpiegowski, którego akcja rozgrywa się pod koniec 1989 roku, w czasie gdy sowieckie imperium chyliło się ku upadkowi. Podczas aksamitnej rewolucji, która zakończyła 40 lat moskiewskiej władzy, pewna kobieta zostaje uwięziona między światem służby bezpieczeństwa a środowiskiem dysydentów. Sytuacja ta zmusza ją do stopniowego odkrywania tajemnic obydwu stron.

"Bupkis"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Odcinki 1 i 2 dostępne od 4 sierpnia, kolejne nowe odcinki co tydzień.

"Bupkis" to nowa komedia z udziałem Pete'a Davidsona ("Król Staten Island", "Saturday Night Live"), który próbuje zbudować bliskie relacje z ważnymi dla siebie osobami, mierząc się jednocześnie z konfliktami rodzinnymi i komplikacjami związanymi ze sławą. W tym nieoczywistym, na wpół autobiograficznym serialu, który łączy rzeczywistość i absurd, występują Davidson, Edie Falco ("Rodzina Soprano") i Joe Pesci ("Chłopcy z ferajny"). Wraz z gwiazdorską obsadą drugoplanową próbują pokazać w serialu, jak to jest być Pete'em Davidsonem. Witamy w Bupkins.

"Tuff Money" ("Bani Negri")

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Odcinki 1 i 2 dostępne od 4 sierpnia, kolejne nowe odcinki co tydzień.

"Tuff Money" to opowieść o dwóch technikach z wydziału robót publicznych, którzy niespodziewanie znaleźli się w kłopotliwej sytuacji. Sfrustrowani faktem, że dostali najgorsze miejsca w barze, w którym planowali oglądać mecz piłki nożnej, Doru i Ionel żartują, że zorganizują napad, staną się bogaci i już nigdy nie będą żyć na najniższym szczeblu drabiny społecznej. Żart, podsłuchany przez podejrzanego właściciela baru, zaczyna żyć własnym życiem i wkrótce Doru oraz Ionel są naciskani, aby dokonać prawdziwego rabunku. Wszystkie instytucje, do których zwracają się o pomoc, chętnie się angażują i biorą swoją dolę, więc nasi dwaj pechowi bohaterowie są zdani na siebie, próbując zachować równowagę między poczuciem moralności a pragnieniem przetrwania.

Kontynuacje seriali

"Ruxx", sezon 1

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.

"Ruxx" to współczesny dramat o związkach, który przygląda się młodemu pokoleniu Rumunów żyjących w kraju uwięzionym między przeszłością a przyszłością. Akcja toczy się wokół tytułowej bohaterki Ruxx (Raluca Aprodu). Ruxx stara się pogodzić swoją wymagającą karierę zawodową – pracuje u topowego dewelopera w Bukareszcie – z innymi życiowymi priorytetami: utrzymaniem rodziny i związku na odległość z ukochanym mieszkającym w USA. Kobieta próbuje wyjechać z Rumunii do Los Angeles, ale obrót spraw powoduje, że gdy zostaje wciągnięta w największy z dotychczasowych projektów swojego szefa: kampanię wyborczą jego żony na burmistrza Bukaresztu.

"Star Trek: Strange New Worlds", sezon 2

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.

"Star Trek: Strange New Worlds" to serial opowiadający o latach, kiedy za sterami U.S.S Enterprise zasiadał kapitan Christopher Pike. Na ekranie pojawiają się uwielbiani przez fanów Anson Mount jako kapitan Christopher Pike, Rebecca Romijn jako Numer Jeden i Ethan Peck jako oficer naukowy Spock. Serial przenosi nas do czasów, kiedy kapitan Pike, oficer naukowy Spock i Numer Jeden podróżowali po galaktyce i odkrywali nowe światy, zanim do załogi U.S.S. Enterprise dołączył kapitan Kirk.

"Warszawianka", sezon 1

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.

"Warszawianka" opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.

Filmowe nowości

"Dzika noc"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 1 lipca.

David Harbour ("Czarna Wdowa") występuje w tym emocjonującym świątecznym thrillerze o drużynie najemników, którzy w Wigilię biorą grupę ludzi za zakładników, nie spodziewając się, że ich największym przeciwnikiem będzie Święty Mikołaj. Producent filmów akcji David Leitch ("John Wick") we współpracy ze scenarzystami serii "Sonic the Hedgehog" (Patrickiem Caseyem i Joshem Millerem) wnosi do klasycznego świątecznego nastroju dreszczyk emocji i pokazuje, dlaczego ten Mikołaj wcale nie jest taki święty.

"Babilon"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 6 lipca.

"Babilon" to widowiskowy film w reżyserii Damiena Chazelle’a osadzony w Los Angeles lat 20. XX w. Główne role grają w nim Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva, a towarzyszą im m.in. Jovan Adepo, Li Jun Li i Jean Smart. To pełna przepychu opowieść o wzlotach i upadkach gwiazd dekadenckiego i pozbawionego moralności Hollywood sprzed 100 lat.

"Eight for Silver"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 15 lipca.

Pod koniec XIX wieku niegdyś spokojna, odludna wioska zostaje zaatakowana, ale nikt nie wie, przez kogo lub co. Dochodzi do kolejnych zaginięć i zabójstw, a wśród mieszkańców wioski rozchodzą się plotki o przeklętej ziemi, siłach nadprzyrodzonych, a nawet demonicznych stworzeniach. Patolog John McBride przybywa, aby zbadać niebezpieczeństwo, ale odkrywa coś znacznie głębszego i bardziej złowieszczego, niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić.

"Breaking"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 27 lipca.

W filmie opartym na prawdziwych losach Briana Browna-Easleya John Boyega wciela się w rolę weterana piechoty morskiej, który po zakończeniu z wyróżnieniem służby wraca w 2005 roku do domu w Georgii, zmagając się z problemami psychicznymi. Kiedy spotyka się z odmową pomocy i zostaje pozostawiony w rozpaczliwej sytuacji, ucieka się do przestępstwa, przejmuje bank i bierze kilku jego pracowników za zakładników.

"Kot w Butach: Ostatnie życzenie"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 6 sierpnia.

"Kot w Butach" (z głosem nominowanego do Oscara Antonio Banderasa) odkrywa, że jego pasja do przygód zbiera swoje żniwo. Wykorzystał osiem ze swoich dziewięciu żyć, zostało mu już tylko jedno. Kot wyrusza w epicką podróż, aby odnaleźć mityczne Ostatnie Życzenie i odzyskać dziewięć żyć.

"M3GAN"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 13 sierpnia.

W filmie "M3GAN", opartym na historii mistrza horroru Jamesa Wana (serie "Wcielenie", "Piła", "Naznaczony" i "Obecność"), Allison Williams ("Uciekaj!") występuje w roli Gemmy, genialnej inżynierki w firmie produkującej zabawki, która przy użyciu sztucznej inteligencji opracowuje M3GAN. Realistyczna lalka zostaje zaprogramowana jako najwspanialsza towarzyszka dziecka i największy sojusznik rodzica. Kiedy Gemma niespodziewanie zostaje opiekunką swojej osieroconej siostrzenicy, postanawia skorzystać z pomocy prototypu M3GAN – a decyzja ta przynosi niewyobrażalne konsekwencje.

"Marcel Muszelka w różowych bucikach"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 24 sierpnia.

Kiedy starający się przebić filmowiec Dean (scenarzysta i reżyser Dean Fleischer Camp) wprowadza się do wynajętego na Airbnb mieszkania, szybko odkrywa, że nie jest sam. Mieszka tam już Marcel (Jenny Slate), urocza mała muszelka, wraz ze swoją babcią Connie (Isabella Rossellini) i kłaczkiem Alanem. Niegdyś należeli do licznej społeczności muszli, ale teraz Marcel i Connie żyją samotnie, jako jedyni ocaleni z tajemniczej tragedii. Zauroczony nowym, niezwykłym przyjacielem, Dean zaczyna filmować Marcela i jego babcię, zdobywając błyskawiczną sławę w internecie, która na zawsze zmienia ich życie. Ale czy nowo odkryte poczucie możliwości i rzesza superfanów wystarczą, by Marcel odnalazł utraconą rodzinę?

Wakacyjne przeboje

"Słoneczny patrol"

Dostępny teraz w SkyShowtime.

Baywatch opowiada historię pełnego poświęcenia ratownika Mitcha Buchannona (Johnson), który wchodzi w konflikt z zuchwałym nowym członkiem drużyny (Efron). Razem odkrywają lokalny spisek przestępców, który zagraża przyszłości zatoki. W rolach głównych Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera i Jon Bass.

"Cast Away: Poza światem"

Dostępny od teraz w SkyShowtime.

W filmie "Cast Away" zdobywca Oscara Robert Zemeckis i dwukrotny zdobywca Oscara Tom Hanks biorą pod lupę dobrodziejstwa i okrucieństwa losu oraz siłę przetrwania ludzkiego ducha. Hanks gra Chucka Nolanda, inżyniera firmy kurierskiej FedEx, którego życiem osobistym i zawodowym rządzi zegar. Dynamiczna praca przenosi go, często w trybie pilnym, do odległych miejsc i odciąga od jego dziewczyny Kelly (Helen Hunt). Szaleńcze życie Chucka nagle zwalnia, gdy wskutek katastrofy lotniczej trafia na samotną wyspę – w najbardziej odludne miejsce, jakie można sobie wyobrazić.

"Raj dla par"

Dostępny teraz w SkyShowtime.

W tej komedii o związkach utalentowanej i przezabawnej obsadzie przewodzi Vince Vaughn. Jest to historia czterech par, które udają się na tropikalną wyspę i zostają wciągnięte w terapię dla par. Choć początkowo niechętnie podchodzą do serwowanej im psychologii New Age, w końcu część z nich zdaje sobie sprawę, że ich związki są dalekie od ideału. Scenariusz filmu napisał Jon Favreau, który także występuje w filmie, a obok niego zobaczymy Kristen Bell, Jason Bateman, Malin Akerman, Kristin Davis i Jeana Reno.

"Chłopaki też płaczą"

Dostępny teraz w SkyShowtime.

Film producentów "40-letniego prawiczka" i "Wpadki" to komediowe spojrzenie na żmudną drogę pewnego faceta do dorosłości i uporania się ze złamanym sercem, gdy został porzucony. Jason Segel gra starającego się przebić muzyka, który po tym, jak został porzucony przez swoją dziewczynę (Kristen Bell) dla innego, ucieka na wakacje na Hawaje - tam zastaje w hotelu swoją byłą z jej nowym mężczyzną. To przezabawne, wzruszające spojrzenie na związki z udziałem Paula Rudda, Jonaha Hilla, Billa Hadera i Jacka McBrayera jest dla każdego, kto kiedykolwiek cierpiał z powodu złamanego na miliard kawałeczków serca.

"Szczęki"

Dostępny teraz w SkyShowtime.

Pierwszy współczesny hit filmowy od zdobywcy Oscara reżysera Stevena Spielberga. Kiedy u wybrzeży Nowej Anglii żarłacz biały zaczyna polować na ludzi, lokalny komendant policji, ekspert od rekinów i doświadczony rybak wyruszają w niebezpieczną podróż, by dopaść zwierzę. Oparty na bestsellerze Petera Benchleya i nominowany do czterech Oscarów, w tym za najlepszy film, klasyk do tej pory przyprawia o dreszcze amatorów wody. W rolach głównych laureat Oscara Richard Dreyfus oraz nominowani do Oscara Roy Scheider i Robert Shaw.

"Miami Vice"

Dostępny teraz w SkyShowtime.

Nie ma już kokainowych kowbojów z lat 80., ale w pełnometrażowej wersji Miami Vice urok Casablanki, tajni gliniarze i styl bycia z pamiętnego serialu Michaela Manna nabrały nowego wyrazu. W zrealizowanym z wielkim rozmachem i trzymającym w napięciu filmie akcji występują zdobywcy Oscara Jamie Foxx i Colin Farrell. Ta para detektywów odkrywa wszystko, co dorosłe, niebezpieczne i seksowne w pracy pod przykrywką, zwłaszcza gdy wyruszają tam, gdzie ich odznaki nie mają znaczenia. W jednej z głównych ról wystąpiła Gong Li.

"Mamma Mia! Here We Go Again"

Dostępny od 14 sierpnia w SkyShowtime.

Dekadę po tym, jak rozśpiewany i roztańczony film "Mamma Mia!" podbił serca widzów na całym świecie, oryginalna obsada powróciła w zupełnie nowym musicalu opartym na piosenkach zespołu ABBA. Laureatka Oscara Meryl Streep ponownie wcieliła się w rolę Donny, a Amanda Seyfried znów zagrała jej córkę Sophie. Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård i zdobywca Oscara Colin Firth powracają jako trzej potencjalni ojcowie Sophie – Sam, Bill i Harry. Cofając się w czasie, "Mamma Mia! Here We Go Again" pokazuje, jak wydarzenia i związki Donny w przeszłości nadal wpływają na teraźniejszość.