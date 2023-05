Reklama

W czerwcu premierę będzie miał także drugi sezon widowiskowej produkcji "Star Trek: Strange New Worlds". W serwisie zobaczymy również nowe odcinki seriali dostępnych na wyłączność, m.in. "Fatalne zauroczenie", "A Town Called Malice" czy najnowszy sezon popularnego serialu "Prawo i porządek". Na platformie SkyShowtime zadebiutują także głośne filmowe produkcje, m.in. "Halloween. Finał" i "Jednym głosem" - opowieść o kulisach rewolucji #MeToo w Hollywood.

Reklama

Premiery seriali

"Warszawianka"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Odcinki 1-2 dostępne od 19 czerwca, kolejne nowe odcinki co tydzień.

"Warszawianka" opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.

"Star Trek: Strange New Worlds"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Odcinek 1 dostępny od 16 czerwca, kolejne nowe odcinki co tydzień.

"Star Trek: Strange New Worlds" to serial opowiadający o latach, kiedy kapitan Christopher Pike zasiadał za sterami U.S.S. Enterprise. Na ekranie pojawiają się uwielbiani przez fanów Anson Mount jako kapitan Christopher Pike, Rebecca Romijn jako Numer Jeden i Ethan Peck jako oficer naukowy Spock. Serial przenosi nas do czasów, kiedy kapitan Pike, oficer naukowy Spock i Numer Jeden podróżowali po galaktyce i odkrywali nowe światy, zanim do załogi U.S.S. Enterprise dołączył kapitan Kirk.

"Success" ("Uspjeh")

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Odcinki 1 i 2 dostępne od 2 czerwca, kolejne nowe odcinki co tydzień.

"Success" to wielowarstwowy dramat skupiający się na silnych postaciach, z których każda w jakiś sposób jest przytłoczona codziennymi zmaganiami z rzeczywistością wielkiego miasta. Kiedy skutki ich działań w pewną feralną noc zaczynają przenikać każdy aspekt ich życia, ci pochodzący z różnych środowisk tzw. "szeregowi obywatele" postanawiają walczyć i upomnieć się o swoje. Serial jest gorzką odą do miasta Zagrzebia i mrocznym obrazem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, który oglądamy oczami zwykłych ludzi doprowadzonych do ostateczności. To uniwersalna, wielowarstwowa opowieść o frustracji, bezradności i bierności w codziennym życiu mieszkańców Zagrzebia i nie tylko, opowiedziana przez pryzmat miłości, pracy, rodziny, lojalności, poczucia zagrożenia i przestępczości.

"Ruxx"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Odcinki 1-2 dostępne od 9 czerwca, kolejne nowe odcinki co tydzień.

"Ruxx" to współczesny dramat o związkach, który przygląda się młodemu pokoleniu Rumunów żyjących w kraju uwięzionym między przeszłością a przyszłością. Akcja toczy się wokół tytułowej bohaterki, Rux (Raluca Aprodu). Rux stara się pogodzić swoją wymagającą karierę zawodową – pracuje u topowego dewelopera w Bukareszcie – z innymi życiowymi priorytetami: utrzymaniem rodziny i związku na odległość z ukochanym w USA. Kobieta próbuje wyjechać z Rumunii do Los Angeles, ale życie sprzysięga się przeciwko niej, kiedy zostaje wciągnięta w największy z dotychczasowych projektów swojego szefa: kampanię wyborczą jego żony na burmistrza Bukaresztu.

Kontynuacje seriali

"A Town Called Malice"

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.

Ekscytująca mieszanka thrillera kryminalnego i sagi rodzinnej z początku lat 80. opowiada historię Lordów – rodziny byłych gangsterów z południowego Londynu, którzy spadli na sam dół przestępczego łańcucha pokarmowego i nie są z tego powodu szczęśliwi. Po ucieczce na Costa del Sol w Hiszpanii w wyniku porachunków gangów, Lordowie zdają sobie sprawę, że jest to świetna okazja, aby wykreować siebie na nowo i odzyskać dawną chwałę. Poświęcają jednak tyle samo czasu na walkę ze sobą, co z przeciwnikami. Witamy na Costa del Crime!

"Czech it Out!" ("Spolu & hladoví")

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.

Znany smakosz Lukáš Hejlík i jego nastoletnia córka Klára Hejlíková wyruszają ku niesamowitej kulinarnej przygodzie przez Czechy. Podczas tej wyprawy poznają bogactwo kuchni, kultury i dobrą zabawę, jakie oferuje ich kraj. Wspólnie odkrywają miejsca fascynujące zarówno kulinarnie, jak i historycznie. Odwiedzając wyjątkowe czeskie lokalizacje, w których można zjeść i zatrzymać się na chwilę, ojciec i córka dowiadują się więcej o sobie samych, a także i o sobie nawzajem. Czech It Out! to program przedstawiony w formie wpisów do ilustrowanego dziennika podróży Klary, która zaprasza tubylców i turystów do rozsmakowania się w Czechach.

"Fatalne zauroczenie"

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.

Remake kultowego thrillera psychologicznego z lat 80. Nowy serial prezentuje tytułowe fatalne zauroczenie oraz ponadczasowe tematy małżeństwa i zdrady ze współczesnej perspektywy, która rzuca nowe światło na silne kobiety, zaburzenia osobowości i obsesję kontroli. W głównych rolach występują: Joshua Jackson jako Dan Gallagher i Lizzy Caplan jako Alex Forrest.

"Grease: Rise of the Pink Ladies"

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.

W serialu "Grease: Rise of the Pink Ladies" występują: Marisa Davila jako Jane, Cheyenne Isabel Wells jako Olivia, Ari Notartomaso jako Cynthia, Tricia Fukuhara jako Nancy, Shanel Bailey jako Hazel, Madison Thompson jako Susan, Johnathan Nieves jako Richie, Jason Schmidt jako Buddy, Maxwell Whittington-Cooper jako Wally i Jackie Hoffman jako wicedyrektorka McGee. Akcja tego rozśpiewanego serialu toczy się 4 lata przed fabułą oryginalnego Grease. W 1954 roku, nim rock'n'roll stał się modny, a gang T-Birds zyskał sławę najfajniejszego w szkole, cztery zbuntowane outsiderki postanawiają zacząć żyć na swoich zasadach. Ich bunt szybko wywołuje w szkole moralną panikę, która na zawsze zmieni liceum Rydell High.

"Hackerville"

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.

Po ataku hakerskim na duży niemiecki bank policji udaje się ustalić, że sprawcy znajdowali się w Rumunii. Wysłana zostaje tam Lisa Metz (Anna Schumacher), frankfurcka ekspertka od cyberbezpieczeństwa z niemieckiej agencji śledczej. Kobieta udaje się do Timisoary – miasta, w którym się urodziła – aby podjąć współpracę z miejscowymi śledczymi. W kraju, z którego uciekła z rodzicami jako dziecko, Lisa czuje się jednocześnie dziwnie znajomo i kompletnie obco. Po raz pierwszy w życiu musi też skonfrontować się z niejasną przeszłością swojej rodziny.

"Prawo i porządek", sezon 22

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.

Legendarny, nagrodzony Emmy producent i twórca Dick Wolf powraca z nowym sezonem serialu "Prawo i porządek". Kontynuując swoje dziedzictwo, przedstawia w serialu sprawy inspirowane najgłośniejszymi współczesnymi wydarzeniami ze świata. Na ekranie oglądamy nowe gwiazdy i uwielbiane przez fanów postacie. Nowe sezony nagrodzonego Emmy serialu zachowują klasyczny podział na dwie części – jedną o policjantach prowadzących dochodzenie i jedną o adwokatach wymierzających sprawcom karę.

Filmy

"Halloween. Finał"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 26 maja.

Przez wiele lat Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) toczyła ciężką walkę z niebezpiecznym i przerażającym Michaelem Myersem. Nadszedł czas na jej epicki finał. Mimo upływu czasu, morderca w masce wciąż skutecznie unika śmierci, prześladując nie tylko Laurie, ale także jej rodzinę. W trzeciej odsłonie tej trzymającej w napięciu sagi, której pierwsza część - "Halloween" (2018) - stała się hitem kasowym, reżyser David Gordon Green kończy swoją trylogię spektakularnym, trzymającym w napięciu finałem.

"Bros."

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 3 czerwca.

Producent komedii Judd Apatow (The Big Sick) łączy siły z dwoma gigantami komedii: reżyserem Nicholasem Tollerem (Neighbors) i nominowanym do nagrody Emmy Billym Eichnerem ("Billy on the Street") przy realizacji kolejnej przebojowej komedii romantycznej. Bros opowiada o losach dwóch gejów poszukujących miłości. Największą przeszkodą, z jaką będą musieli się jednak zmierzyć będzie przezwyciężenie ich osobistych problemów z zaangażowaniem.

"Jednym głosem"

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 23 czerwca.

Dwukrotnie nominowana do Oscara Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta") i Zoe Kazan ("Big Sick") wcielają się w postacie dziennikarek "New York Timesa", Megan Twohey i Jodi Kantor, które wspólnie ujawniły jedną z najważniejszych historii swojego pokolenia. To dzięki ich pracy na jaw wydostała się skandaliczna prawda o przemocy seksualnej w Hollywood, która zapoczątkowała ruch #MeToo, obaliła mury milczenia wokół tego tematu i na zawsze zmieniła amerykańską kulturę.