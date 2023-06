Serial "Warszawianka" można oglądać na platformie SkyShowtime.

Opowiada on o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.

Jacek Borcuch w rozmowie z dziennik.pl mówi, że to w największym uproszczeniu serial o wolności.

- Można powiedzieć tysiące słów - o zagubieniu, o ojcostwie, o samotności, poszukiwaniu marzeń, ale tak naprawdę to wszystko można zawrzeć w tym jednym słowie wolność. To jest historia o tym, jak bardzo można mieć wpływ na swoje życie, jeśli się tego bardzo chce - wyjaśnia.

Borcuch o serialu "Warszawianka": Opowiadamy o tym, co się dzieje w tym mieście, gdy wszyscy śpią

Scenariusz serialu napisał Jakub Żulczyk. Czy inspiracją do "Warszawianki" był serial "Ślepnąc od świateł", który powstał na podstawie książki pisarza o tym samym tytule?

- To jest scenariusz oryginalny, który u Jakuba zamówiła producentka. "Ślepnąc od świateł" powstało na podstawie jego książki. Nie było czym się inspirować, to zupełnie inna historia. Opowiadamy o Warszawie, o tym, co się dzieje w tym mieście, gdy wszyscy śpią. Kuba jest zbyt światłym pisarzem, by się inspirować samym sobą - mówi Borcuch.

Przyznaje, że produkcja od razu postawiła na Borysa Szyca.

- To był pierwszy wybór, ale towarzyszyło temu takie uczucie, jak bardzo możemy nad Borysem popracować z zewnątrz żeby go zmienić. Nie dać widzom Borysa Szyca, nie kogoś, kto będzie go przypominał. Mam nadzieję, że jest inny, niż na co dzień- mówi.

- Borys powiedział, że nie będzie grał z wąsem, bo grał już Piłsudskiego w wąsie. Popracowaliśmy nad kolorem jego włosów, trener popracował nad jego ciałem - dodał.

Jaką Warszawę chcieli pokazać twórcy w serialu? Nad czym teraz pracuje Jacek Borcuch? Zobaczcie nasze WIDEO.