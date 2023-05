Reklama

Promowanie równości rasowej

Wielu ludzi uwielbia zaglądać za kulisy i widzieć to, co zwykle pozostaje ukryte. Te osoby z pewnością doskonale odnajdą się wśród "Żon Atlanty", które w programie wyjawiają sekrety… swoje i innych. Serial "The Real Housewives of Atlanta" zyskał miano guilty pleasure topowych amerykańskich mediów rozrywkowych, takich jak Entertainment Weekly, Us Weekly i The Daily Beast. Otrzymał również wiele nominacji w plebiscytach People's Choice Awards, Image Awards, MTV Movie+TV Awards czy Young Hollywood Awards. Krytycy doceniają różnorodne bohaterki, promowanie równości rasowej oraz doskonały montaż.

Reklama

Biznesowa śmietanka Atlanty

W 15. sezonie programu poznamy osiem niesamowitych kobiet, które otworzą się przed widzami obnażając najbardziej dotkliwe wątki ze swojego życia i prezentując swoją codzienność. Bohaterkami najnowszej odsłony "The Real Housewives of Atlanta" zostały: Kandi Burruss, Kenya Moore, Shereé Whitfield, Drew Sidora, Marlo Hampton i Sanya Richards-Ross, Monyetta Shaw-Carter i Courtney Rhodes.

Kandi to amerykańska producentka, aktorka, piosenkarka i autorka serii podcastów. Stoi za takimi hitami znanymi na całym świecie, jak "No Scrubs" TLC, "Bills, Bills, Bills" Destiny's Child i "There You Go" Pink. Kenya jest producentką kosmetyków do pielęgnacji włosów. Planuje wprowadzić swoją firmę na wyższy poziom otwierając sieć salonów fryzjerskich. Shereé nadal próbuje pozbierać się po upokarzającym publicznym rozstaniu. Mimo wszystko dalej wierzy w miłość, dlatego postanowiła dać szansę kolejnemu mężczyźnie. Drew wkracza na rynek rozrywkowy z przytupem. Właśnie wydaje swoją pierwszą płytę i liczy na błyskawiczny rozwój kariery piosenkarki.

Reklama

Z kolei Marlo to właścicielka kilku firm, filantropka i "Munty" (mama/ciocia). Aktywnie wspiera młode dziewczyny z systemu opieki zastępczej. Z kolei Sanya wcale nie chce zwalniać tempa, ma w planach powiększenie zarówno swojej firmy, jak i rodziny. Monyetta prężnie działa w branży rozrywkowej, wydawniczej i modowej, ale tym razem zabawi się w swatkę z prawdziwego zdarzenia. Courtney jest rozchwytywaną ekspertką marketingu i projektuje biżuterię. Gdy dokonuje szokującego odkrycia szuka wsparcia u przyjaciółek.

Wakacje na rajskiej wyspie?

Oprócz kolejnego sezonu hitowej produkcji "The Real Housewives of Atlanta" na platformie Viaplay zostanie zaprezentowana również zupełnie nowa edycja uwielbianego przez amerykanów reality show "Summer House: Martha's Vineyard". Program Hayu zostanie zaprezentowany na Viaplay już 8 maja, czyli tego samego dnia co na stronie amerykańskiego producenta. Wyspa Martha's Vineyard była jedną z pierwszych plażowych destynacji, w których Afroamerykanie mogli spędzić wakacje i kupić nieruchomość.

Obecnie to również ulubiony wakacyjny kierunek popularnych polityków, znany z pięknych dziewiczych plaż, żeglugi i kulturowej tożsamości. Poznamy to idylliczne miejsce razem z grupą 12 przyjaciół spędzających luksusowe wakacje. Zapowiada się wiele szalonych imprez na plaży, dekadenckich kolacji i letnich schadzek. Zabawy trwają tu do białego rana, nie obędzie się jednak bez soczystych konfliktów i skrajnych emocji.

Na Viaplay można również oglądać również poprzednie edycje reality shows "Summer House" i "Winter House".