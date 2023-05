Reklama

Michał Materla jest legendą mieszanych sztuk walki. Z 21 zwycięstwami w KSW jest rekordzistą tej organizacji i prawdopodobnie jednym z najlepszych zawodników MMA na świecie.

Szczerze do bólu

Mieszane sztuki walki w ekspresowym tempie zdobywają coraz większą rzeszę kibiców na całym świecie. Rozwój MMA w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat jest wręcz imponujący. Jednym z pionierów i legendą tej dyscypliny sportu w naszym kraju jest bez wątpienia Michał Materla.

Widzowie Viaplay już od grudnia 2021 roku mogą pasjonować się walkami KSW, a zainteresowanie transmisjami kolejnych gal tej organizacji stale rośnie. Jednym z ulubieńców polskich kibiców jest Michał Materla – mistrz, którego sportowa i życiowa droga nie zawsze usłane były różami. W dwuodcinkowym serialu dokumentalnym Viaplay "Materla. Lionheart" Viaplay odsłania kulisy kariery rekordzisty KSW.

Było dla mnie niezwykle ważne, aby nasza produkcja była szczerym obrazem tych wszystkich wydarzeń, które ukształtowały mnie jako człowieka i jako sportowca. Chciałbym bardzo, żeby "Materla. Lionheart" stanowił swego rodzaju inspirację, ale też lekcję i przestrogę dla wielu młodych zawodników – podkreśla Michał Materla.

"Wojownik ze Szczecina" przez ponad trzy lata był królem swojej kategorii wagowej, a na koncie ma stoczonych ponad 40 pojedynków w swojej 20-letniej karierze w oktagonie, 25 wygranych przed czasem, w tym 12 zakończonych nokautem. Jest najczęściej wygrywającym zawodnikiem w historii KSW – odniósł aż 21 triumfów walcząc dla tej organizacji. Michał Materla słynie nie tylko z efektownych zwycięstw, ale też z widowiskowego i porywającego fanów stylu walki.

Długa, wyboista droga

Kariera Michała Materli to jednak nie tylko same zwycięstwa i sukcesy, ale też nieoczekiwane trudności, zakręty życiowe, porażki oraz poważne kontuzje. Już jako młody chłopak stracił ojca, co nie pozostało bez wpływu na jego dalszą drogę. W profesjonalnym sporcie również aspekt psychologiczny ma ogromne znaczenie. Codzienność zawodników MMA to mordercze treningi, nieustanne kontrolowanie wagi, ogromy stres i napięcie przed walką, a wreszcie starcie, czasami krwawe, z którego tylko jeden z nich może wyjść zwycięsko.

Serial dokumentalny "Materla. Lionheart" pokazuje ogrom pracy, poświęceń i wyrzeczeń z jakimi wiąże się kariera profesjonalnego fightera, ale odsłania także ten bardziej osobisty, prywatny obraz legendy tego sportu. Z najbliższej odległości przyglądamy się różnym obliczom mistrza – bez retuszu, bez cenzury i bez półprawd.

Bez kompromisów i bez ogródek

"Materla. Lionheart" to kolejna po "Tytanach KSW" polska produkcja dokumentalna Viaplay przybliżająca naszym widzom świat sportów walki. Gale KSW dostępne są w naszej ofercie już ponad rok i cieszą się ogromną popularnością wśród widzów Viaplay. "Materla. Lionheart" to portret mistrza, ale i wyjątkowego człowieka, który sam o sobie mówi, że może mu zabraknąć techniki lub kondycji, ale nigdy charakteru. Mamy nadzieję, że ta produkcja będzie dla naszych widzów świetnym uzupełnieniem czerwcowej oferty Viaplay, podczas której będą mogli także pasjonować się pojedynkiem Materli w oktagonie na Stadionie Narodowym – mówi Barbara Wiśniewska-Grzesiak, Executive Producer Non-scripted Content, Viaplay Group.

Za produkcję "Materla. Lionheart" odpowiada studio filmowe MAVision. Pomysłodawcą, producentem i współreżyserem serialu jest Marcin Majerski. Scenarzystą i współreżyserem dokumentu jest Paweł Domański ("Milczące pokolenie", "Obrońcy"). Producentem wykonawczym po stronie Viaplay jest Barbara Wiśniewska-Grzesiak.

Jestem bardzo zadowolony z efektów naszej pracy. W "Lionheart" opowiadamy, jak było, bez żadnych ogródek – o tytanicznej pracy, kontuzjach, wsparciu najbliższych, sukcesach i porażkach Michała. Ta produkcja to nie jest stylizowana laurka Michała Materli. To rzetelne świadectwo jego drogi i kariery i z tego jesteśmy dumni – podkreśla Majerski.

Praca nad serialem trwała kilka lat. Przez te lata wypracowane zaufanie umożliwiło nam być z naszym protagonistą tak blisko, że widz razem z nami wejdzie w świat fighterów i Michała, do którego tylko nieliczni mają dostęp – dodaje twórca.