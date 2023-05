Reklama

"GASLIT", serial, premierowe odcinki w środy od 3.05 godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online

Słynna afera Watergate z zupełnie nowej perspektywy w najnowszym serialu z Julią Roberts i Seanem Pennem.

Jeden z największych skandali politycznych wszech czasów, afera Watergate z zupełnie nowej perspektywy. Ten ośmioodcinkowy serial pełen gwiazd oparty jest na głośnym amerykańskim podcaście „Slow Burn” autorstwa Leona Neyfakha, dziennikarza specjalizującego się właśnie w opisywaniu słynnych i wstrząsających skandali. Oczywiście tę historię opowiedziano wiele razy, ale jeszcze nigdy z takiej perspektywy – trochę dziś zapomnianych, ale wyrazistych postaci drugoplanowych, które miały wpływ na wydarzenia.

W efekcie dostajemy świetny polityczny thriller, który zgarnął aż cztery nominacje do Emmy. Nie bez znaczenia jest też, że w bohaterów tej afery wcieliły się wielkie gwiazdy ekranu – laureatka Oscara Julia Roberts („Erin Brockovich”, „Pretty Woman”, „Bilet do raju”), laureat dwóch Oscarów Sean Penn („Rzeka tajemnic”, „Obywatel Milk”, „Słodki drań”), Dan Stevens („Piękna i bestia”, „Jak wywołałem byłą żonę”, serial „Downton Abbey”) i Shea Whigman („American Hustle”, „Gray Man”, serial „Perry Mason”).

"ZOŁZA", film, premiera w sobotę 13.05 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Bezwzględna producentka telewizyjna przeżywa załamanie nerwowe. Komedia Ilony Łepkowskiej. Niekoniecznie na faktach.

Stworzona przez Ilonę Łepkowską i lekko inspirowana jej własnymi przygodami opowieść o bezwzględnej kobiecie sukcesu – producentce Annie Sobańskiej. Jej życie to ciąg sukcesów – tak jej się przynajmniej wydaje. Przychodzi bowiem załamanie nerwowe, które objawia się, trzeba przyznać, w sposób dość nietypowy. Czy Sobańska będzie w stanie sama się pozbierać? Czy może liczyć na wsparcie tyranizowanych współpracowników i rodziny, na którą dotąd sama nie miała raczej czasu? Reputacja zołzy raczej jej nie pomoże…

Komedię "Zołza" wyreżyserował Tomasz Konecki („Testosteron”, „Lejdis”, „Listy do M 3”), a w tytułową rolę wcieliła się Małgorzata Kożuchowska („To musi być miłość”, „Bad Boy”, serial „Rodzinka.pl”). Obok niej na ekranie pojawiają się Artur Żmijewski („Trzy dni bez wyroku”, „Psy II: Ostatnia krew”, serial „Ojciec Mateusz”), laureatka Orła Anna Dymna („Tylko strach”, „Znachor”, „Kochaj albo rzuć”) i Rafał Zawierucha („Pewnego razu w Hollywood”, „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”, „Księstwo”).

"CHRZCINY", film, premiera w sobotę 20.05 o godz. 21:30 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Komedia, w której rodzinnemu pojednaniu przy chrzcinach mocno przeszkadza wprowadzony właśnie stan wojenny.

Są takie chwile, gdy cała rodzina może, ba, powinna się zebrać. I wtedy można spróbować wyjaśnić sobie wszystko, spróbować na nowo się zjednoczyć. Tak właśnie Marianna wyobrażała sobie chrzciny najmłodszego wnuka. Jako świetną okazję na pojednanie. Czasem jednak w rodzinnych planach potrafi namieszać historia. Bo Marianna te chrzciny zaplanowała sobie na dość szczególną datę. Oto grudzień 1981 roku i chwila, w której rzeczywistość wszystkich Polaków gwałtownie się zmienia. Czy mimo wszystko Mariannie uda się pogodzić rodzinę? Może najprościej będzie po prostu nie mówić im o wprowadzeniu stanu wojennego?

Komedia "Chrzciny" w reżyserii Jakuba Skocznia zdobyła aż osiem nominacji w ostatniej edycji Orłów w tym sam reżyser w kategorii „odkrycie roku”. Jako Mariannę zobaczymy w tym filmie laureatkę Orła Katarzynę Figurę („Żurek”, „Ajlawju”, „Kiler”), a na ekranie towarzyszą jej m.in. Maciej Musiałowski („Sala Samobójców. Hejter” i „Kryptonim Polska”) i Michał Żurawski (seriale „Kruk”, „Król”).

SERIALE

"GANGI LONDYNU 2", serial, premierowe odcinki w poniedziałki od 1.05 godz. 23:00 w CANAL+ SERIALE oraz w serwisie CANAL+ online

Drugi sezon serialu o brytyjskich przestępcach walczących o wpływy w niekończącej się wojnie gangów.

Po wielkim sukcesie serialowej opowieści o krwawych walkach, jakie opanowały przestępczy światek po śmierci króla londyńskiego podziemia, twórcy i bohaterowie serialu "Gangi Londynu" wracają z drugim sezonem. W kolejnych ośmiu odcinkach zobaczymy, jak trudno jest utrzymać nowe status quo w mieście, zwłaszcza że pojawienie się nowego gracza zaczyna kolejną wojnę.

Na ekranie ponownie zobaczymy Michelle Fairey („Tajemnica Filomeny”, serial „Gra o tron”) jako Marian Wallace, wdowę po zmarłym szefie podziemia, która próbuje powstrzymać rozpad imperium swego męża oraz Joe Cole’a („Modlitwa przed świtem”, serial „Peaky Blinders”) i Briana Vernela („Dunkierka”, serial „Upadek królestwa”) jako jej dwóch synów. Również Sope Dirisu („Nowa ziemia”, „Łowca i królowa lodu”) wraca jako Elliot, policjant pod przykrywką, który rozpracowuje organizację Wallace’ów. Nową postacią w tym sezonie jest Koba, handlarz bronią i szef gruzińskiej mafii, który przybywa do Londynu. W tę rolę wciela się nominowany do BAFTY Waleed Zuaiter („Londyn w ogniu”, „Człowiek, który gapił się na kozy”).

"SERCE W MROKU", serial, premierowe odcinki w środy od 10.05 godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz w serwisie CANAL+ online

Serial kryminalny. Gdy znika szwedzki milioner, podejrzenia padają na jego córkę, której groził wydziedziczeniem.

Skandynawski pięcioodcinkowy miniserial kryminalny o tajemniczym zaginięciu. Bengt Ljungqvist mieszka w południowej Szwecji i jest milionerem, wielkim właścicielem ziemskim. Bardzo nie podoba mu się, że jego córka Sanna romansuje z sąsiadem, pochodzącym z biednej rodziny Marcusem Tingstromem. W końcu stawia jej ultimatum – albo Marcus, albo spadek. Niedługo po groźbach wydziedziczenia Bengt znika. Co tak naprawdę się z nim stało? Czy stoją za tym młodzi zakochani? Sprawą coraz poważniej zaczyna się interesować organizacja szukająca zaginionych osób. Dokąd zaprowadzi ich to śledztwo?

Główne role w serialu zagrali Aliette Opheim (seriale „Patriota”, „Kalifat”) jako Tanja Thorell, lokalna piękność, która zaczyna obsesyjnie zajmować się tą sprawą, Peter Andersson („Jack Ryan: Teoria chaosu”, „Underworld: Wojny krwi”, cykl „Milennium”) jako Bengt, Clara Christiansson Drake („We Are the Best”, serial „Morsderstwa w Sandhamn”) w roli Sanny i Gustav Lindh („Jeźdźcy sprawiedliwości”, „Wiking”) jako Marcus.

DOKUMENTY

"SUPERHEROES", film dokumentalny, już dostępny w serwisie CANAL+ online

Dokumentalna opowieść o tym, jak wiele dobra potrafimy dać z siebie w chwili próby. Gdy trzeba pomóc wojennym uchodźcom.

To historia o empatii, determinacji, zmaganiu się z okrucieństwem wojny. Nakręcony w ciągu kilku miesięcy zeszłego roku film opowiada o tych, którzy uciekają przed wojną i o tych, którzy niosą im pomoc. Bezinteresownie, często po prostu w zwykłym ludzkim odruchu wsparcia. To nakręcone na Ukrainie, w Polsce i we Francji opowieści o tym, jak nieoczekiwanie ta wielka tragedia sprawiła, że tysiące, miliony ludzi ruszyło z pomocą. To właśnie oni zmieniają nasz świat na lepsze. To oni są superherosami, jakich potrzebujemy.

Twórcą tego pełnometrażowego dokumentu jest Szymon Gonera, autor filmu o Przemysławie Gintrowskim „Burza przed ciszą”, który szykuje w tym roku swój debiut fabularny, film „Wieczór kawalerski”.

"AFERA WATERGATE. WIELKI SKANDAL W BIAŁYM DOMU", film dokumentalny, już dostępny w serwisie CANAL+ online

To już pół wieku. Tyle czasu minęło od słynnej afery, która ostatecznie doprowadziła do ustąpienia prezydenta USA Richarda Nixona. Nazwana od kompleksu biurowego, w którym to wszystko się zaczęło – tam w czerwcu 1972 przyłapano pięć osób próbujących założyć podsłuch w sztabie wyborczym Demokratów. I, co ciekawe, od tego czasu, nazwy wszystkich afer tworzy się przez dodanie do nich końcówki „Gate”, choć przecież wcale nie oznacza to po angielsku afery, ale bramę. Ten wielki skandal w amerykańskiej polityce był nawet tak słowotwórczy.

Wyprodukowany przez amerykańską telewizją CBS pełnometrażowy dokument przypomina nam z dzisiejszej perspektywy tamte wydarzenia, tamte nastroje, tamte czasy i tamtą politykę. Nigdy wcześniej ani nigdy później nie było afery na taką skalę i afery, która miałaby takie reperkusje. Pewnie bywały i większe „numery”, ale tylko ten jeden został aż tak upubliczniony, nagłośniony i skończył się aż tak spektakularnie. Przypomnijmy sobie, jak to w ogóle było możliwe.

"KRÓL KAROL III", film dokumentalny, już dostępny w serwisie CANAL+ online

Dokument poświęcony wstępującemu właśnie na tron Wielkiej Brytanii Karolowi i jego skomplikowanej biografii.

Koronacja Karola III, która ma miejsce w tym miesiącu to wielka zmiana dla świata wyższych sfer. Jego matka, królowa Elżbieta II zasiadała na tronie Wielkiej Brytanii przez ponad siedemdziesiąt lat. A to przecież oznacza, że większość mieszkańców tego kraju, ba, mieszkańców całego świata urodziło się i przeżyło całe swe dotychczasowe życie nie znając żadnego króla.

Ta zmiana nie będzie łatwa. Tym bardziej, że pełniąc funkcję następcy tronu (przez te same siedemdziesiąt lat) Karol, był jedną z najbardziej rozpoznawalnych, fotografowanych i będących nieustannie w centrum uwagi osób na świecie. Wiemy o nim wszystko. Znamy każdą jego minę, gest i większość sekretów. Jego nieudane małżeństwo z Dianą Spencer jest wciąż tematem książek, filmów i seriali. Każde wypowiedziane przez niego publicznie zdanie jest analizowane i komentowane (zwłaszcza teraz). Niemal każde wypowiedziane prywatnie też wycieka i staje się tematem w mediach (w takim żyjemy dziś świecie). Oto król Karol III i godzinny dokument jemu poświęcony.

"UKRAINA. GŁOSY WOJNY", film dokumentalny, już dostępny w serwisie CANAL+ online

Dokument, w którym twórcy oddali głos ukraińskim kobietom. Oto czas wojny w ich oczach i ich słowami.

Twórcy tego dokumentu zdecydowali się oddać głos ukraińskim kobietom. W najprostszy i najczystszy sposób. Pozwolić im mówić. Stworzyli specjalny pokój, budkę do nagrań. Jeździli z nim po całej Ukrainie i innych europejskich państwach, gdzie dziś, w czasie wojny można spotkać Ukrainki. I poprosili, by opowiedziały swe historie.

Gdy w lutym zeszłego roku Rosja zaatakowała Ukrainę, mężczyźni ruszyli na front. Tego wymagało od nich ich państwo. Kobiety mogły zostać, bądź wyjechać. Różnie potoczyły się ich losy, różne miały przemyślenia, różne podejmowały decyzje. Ten pełnometrażowy dokument jest świadectwem tego, jakie są, co myślą i mówią ukraińskie kobiety czasu wojny. To nie są wywiady, tu nie ma dziennikarzy zadających pytania, pogłębiających jakąś kwestię, czy zmieniających temat. Każda z bohaterek tego filmu weszła do pokoju nagrań i mówiła to, co chce. Tak długo jak chce. Oto autentyczne głosy wojny. Zachowane na taśmie słowa i opowieści o czasach, w których niestety przyszło im żyć.

FILMY

"NIE PATRZ W DÓŁ", film, już dostępny w serwisie CANAL+ online

Dwie dziewczyny wspinają się na sześciuset metrowy maszt na odludziu. I nie mają pojęcia jak wrócić na ziemię.

Czasem najlepszą metodą na uporanie się z traumą jest stawienie czoła swym lękom. Czasem, niekoniecznie… Becky od roku przeżywa śmierć Dana, zginął podczas wspólnej górskiej wspinaczki. Odpadł od ściany, a potem puściło jedno z zabezpieczeń i na jej oczach runął w przepaść. Była też z nimi jej przyjaciółka Shiloh, która przez kolejne miesiące nieskutecznie próbuje pocieszyć Becky. W końcu ta daje się namówić na wspólną wyprawę – mają we dwie wspiąć się na jedną z najwyższych wież telewizyjnych w Ameryce, porzuconą przed laty na środku pustyni Mojave. To ponad sześćset metrów zardzewiałych drabin. Co może pójść nie tak z taką wspinaczką? No właśnie. Droga na górę jest prosta. A potem zaczynają się wielkie (w wielu tego słowa znaczeniach) problemy.

Główne role w "Nie patrz w dół" zagrały i same wykonały większość scen ze wspinaniem: Grace Caroline Currey (cykl „Shazam”, „Annabelle: Narodziny zła”) i Virginia Gardner („Halloween”, serial „Runaways”). Obok nich zagrał też Jeffrey Dean Morgan (seriale „Żona idealna”, „The Walking Dead”).

"DECYDUJĄCA GODZINA", film, już dostępny w serwisie CANAL+ online

Naomi Watts w thrillerze o matce, która za wszelką cenę chce uratować syna, do którego szkoły wtargnął ktoś z bronią.

Amy niedawno została wdową i próbuje dojść do siebie. Wie, że musi się pozbierać, musi być silna dla dwójki swoich dzieci. Żyje w małym miasteczku i powoli małymi krokami dochodzi do siebie. Podczas porannego joggingu w lesie nieustannie rozmawia przez telefon i powoli orientuje się, że w miasteczku dzieje się coś dziwnego. Okazuje się, że uzbrojony napastnik wtargnął do szkoły Noah, jej nastoletniego syna. Liczy się każda chwila, a ona jest w lesie, z dala od domu, a co dopiero od szkoły gdzie rozgrywa się dramat. Jedyne co ma przy sobie to telefon komórkowy. I jest zdesperowana, by za wszelką cenę uratować swojego syna.

Główną rolę w "Decydującej godzinie" gra dwukrotnie nominowana do Oscara Naomi Watts („Mulholland Drive”, „King Kong”, „Niemożliwe”) w roli Amy. W jej syna wciela się Colton Gobbo („Upiorne opowieści po zmroku” seriale „Titans”, „Orphan Black”). Reżyserią filmu zajął się australijski mistrz kina pełnego napięcia Philip Noyce („Salt”, „Czas patriotów”, „Kolekcjoner kości”).

"WOJNA KRÓLÓW", film, już dostępny w serwisie CANAL+ online

Czeska superprodukcja historyczna o najsłynniejszym XV-wiecznym rycerzu z tego kraju – Janie Żiżku.

Jan Żiżka – czeski bohater narodowy, XV-wieczny rycerz, którego można wypatrzeć na „Bitwie pod Grunwaldem” Jana Matejki doczekał się własnego filmu. Ba, superprodukcji historycznej wyprodukowanej przez Czechów, acz z międzynarodową obsadą i ekipą. To opowieść o rycerzu, którego czyny mają wpływ na średniowieczne Rzymskie Cesarstwo, na koronowane głowy i losy całej Europy. Pełna akcji, przemocy i intryg opowieść o jednym z przełomowych momentów historii naszego kontynentu.

W rolę czeskiego rycerza wcielił się amerykański aktor, nominowany do Emmy Ben Foster („Niepokonany”, „Aż do piekła”, „3:10 do Yumy”). Na ekranie towarzyszą mu Sophie Lowe („Poza podejrzeniem”, „Filozofowie”, „Idealne matki”), laureat dwóch Oscarów® Michael Caine („Hannah i jej siostry”, „Wbrew regułom” seria „Batman”), Til Schweiger („Bękarty wojny”, „Bandyta”, „Pukając do nieba bram”) i nominowany do Emmy Matthew Goode („Watchmen. Strażnicy”, „Gra tajemnic”, serial „The Crown”). Reżyseruje Czech Petr Jaki („Kajinek”, „Ghoul”).

"CICHA ZIEMIA", film, premiera we wtorek 9.05 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Leniwe włoskie wakacje polskiego małżeństwa zmieniają się w pełen emocji konflikt ze wszystkim dookoła.

Polskie małżeństwo wynajmuje wakacyjny dom na słonecznej włoskiej wyspie. Okazuje się jednak, że nie jest to do końca to czego się spodziewali. Pojawiają się problemy zarówno w samym domu, jak i na wyspie, gdzie zaczyna brakować wody. Ich wypoczynek dodatkowo zakłóca robotnik wynajęty do naprawy przydomowego basenu. Sytuacja powoli robi się coraz bardziej irytująca, a to prowadzi do coraz poważniejszych konfliktów w małżeństwie. Czy jest jeszcze szansa, by w zalewie emocji i mrocznych instynktów uratować już nawet nie wakacje, ale po prostu siebie?

"Cicha ziemia" to nagrodzony na kilku międzynarodowych festiwalach fabularny debiut świetnie zapowiadającej się reżyserki Agnieszki Woszczyńskiej. W rolę polskiej pary Adama i Anny wcielili się Dobromir Dymecki („Ostatni komers”, „Biały potok”, „Noc w przedszkolu”) i Agnieszka Żulewska („Chemia”, „Demon” seriale „Wielka woda”, „Żmijowisko”). Obok nich zagrali Jean-Marc Barr („Wielki błękit”, „Dogville”) i Alma Jodorowsky („Życie Adeli – Rozdział 1 i 2”, „Wąż”).

"UPROWADZENI", film, premiera w czwartek 18.05 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Olga Kurylenko w thrillerze o Francuzce, która podczas służbowej wizyty w Korei staje się celem kartelu przestępców.

Francuska ekspertka medycyny sądowej Alice Launey jedzie na konferencję naukową do Korei. W Seulu poznaje koreańskiego detektywa Jin-Ho, który prosi ją o pomoc, konsultację w sprawie tajemniczego morderstwa. Jej wyjątkowe umiejętności pozwalają zidentyfikować anonimowe dotąd ciało i śledztwo wreszcie rusza z miejsca. Jednak w efekcie oboje wpadają na trop niebezpiecznego kartelu, który handluje ludzkimi ciałami. Wyprawa do Korei okazuje się nie tylko bardziej ekscytująca zawodowo niż Alice myślała, ale też znacznie niebezpieczniejsza. W efekcie będzie musiała stawić czoła swym największym lękom.

W tym francusko-koreańskim thrillerze opartym na powieści Petera Maya główne role zagrali pochodząca z Ukrainy aktorka i modelka Olga Kurylenko („Quantum of Solace”, „Johnny English: Nokaut”, „Czarna wdowa”) i koreański aktor Yeon-Seok Yoo („Oldboy”, „Mr. Sunshine”, „Hospital Playlist”). Całość reżyserował francuski twórca Denis Dercout („Moje niezwykłe dzieci”, „Niewykorzystany dar”, „Jutro o świcie”).

"ZBRODNIA NAMIĘTNOŚCI", film, premiera w sobotę 25.05 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Thriller o romansie ex-więźnia i żony bogatego biznesmena, a to zwykle oznacza, że mąż jest problemem…

Connor Bates po wyjściu z więzienia naprawdę chce zacząć od nowa. Inaczej. Rozpoczyna pracę w bibliotece, uprawia sport, wszystko wskazuje na to, że nie wróci już do dawnych złych nawyków. Tymczasem poznaje starszą od niego Marilyn i od razu między nimi iskrzy. Problem tylko w tym, że ona ma męża, bogatego biznesmena, który nie ma pojęcia o tym, co jego żona wyprawia za jego plecami. Marilyn coraz częściej fantazjuje o ostatecznym usunięciu problemu i choć Connor ma opory, to Marilyn ma coraz poważniejsze argumenty. Czyżby całe jego nowe życie miało pójść na marne?

Ten mroczny thriller to autorskie dzieło doświadczonego amerykańskiego scenarzysty i reżysera Neila LaBute’a („Siostra Betty”, „Kult”, „Zgon na pogrzebie”). Główne role zagrali zaś syn Jacka Nicholsona Ray („Obiecująca. Młoda. Kobieta.” „Licorice Pizza”, „Grzanie ławy”), Diane Kruger („Bękarty wojny”, cykl „Skarb narodów”, „Apartament”) i sześciokrotny laureat Emmy Hank Azalia („Klatka dla ptaków”, cykl „Smerfy”, „Superbohaterowie”).