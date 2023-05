Orlen Wisła Płock po heroicznym boju pokonała Nantes i po raz pierwszy w historii awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Rywalem Nafciarzy w walce o Final Four będzie SC Magdeburg. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w środę w Płocku, a skomentują go Piotr Karpiński i Krzysztof Bandych. Historyczne spotkanie relacjonować będą również Iwona Niedźwiedź i były zawodnik płocczan Michał Zołoteńko. Po zakończeniu meczu wicemistrzów Polski w Eurosporcie 1 i Playerze rozpocznie się transmisja spotkania THW Kiel z PSG. Starcie gigantów skomentują Michał Wszołek i Michał Świrkula.

Ten sam duet usłyszą w czwartek widzowie Eurosportu 1 i Playera podczas spotkania Telekom Veszprem – Barlinek Industria Kielce. Pierwszy mecz mistrzów Polski w ćwierćfinale Ligi Mistrzów transmitowany będzie również na kanale YouTube Eurosportu, a skomentują go znani youtuberzy – Bartłomiej Szcześniak (Mietczyński) i Dawid Myśliwiec (Uwaga! Naukowy Bełkot). O 20:30 w Eurosporcie 1 i Playerze rozpocznie się relacja ze starcia GOG Handbold z Barceloną z komentarzem Marka Rudzińskiego i Iwony Niedźwiedź. Rewanże zaplanowane są na 17 i 18 marca.

Przed meczami ćwierćfinałowymi piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock i Barlinek Industrii Kielce wzięli udział w wyzwaniu Eurosportu, polegającym na trafianiu w poprzeczkę bramki z coraz większej odległości.

Plan transmisji

Środa, 18:30, Orlen Wisła Płock – SC Magdeburg, komentarz: Piotr Karpiński, Krzysztof Bandych

Środa, 20:45, THW Kiel – PSG, komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula

Czwartek, 18:40, Telekom Veszprem HC – Barlinek Industria Kielce, komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula

Czwartek, 20:30, GOG – Barcelona, komentarz: Marek Rudziński, Iwona Niedźwiedź