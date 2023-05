Diabeł tkwi w szczegółach

Życie 17-letniej Angeliny z pozoru wydaje się idealne. Ma doskonałe wyniki w nauce, grupę bliskich przyjaciół, jest szablonową "it girl", która nie może narzekać na wygląd, popularność ani intelekt. Lubi swoje małomiasteczkowe życie i świetnie sobie z nim radzi. Jednak od kiedy pamięta ma pewną słabość. Zawsze musiała powstrzymywać rosnący w niej głód. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie był to głód... śmierci. Młoda seryjna morderczyni stara się nie poddawać swoim słabościom, ale zwyczajnie jej to nie wychodzi. W serialu nie zabraknie krwawych scen i nieoczekiwanych zwrotów akcji… posypanych różowym brokatem. Zapowiada się ekscytujący seans!

Obsada

W głównej roli serialu "No Angel" wystąpi Youssra El Abdouni ("Kalifat", "Szybki cash: Serial"), a w postać jej najlepszej przyjaciółki Fanny wcieli się początkująca aktorka Felicia Sjöström Nilsson. W produkcji zobaczymy również Bahar Pars znaną z nominowanego do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego "Mężczyzny imieniem Ove", Rachel Mohlin ("Morderstwo zaczyna się od M") oraz Edvarda Olssona ("Follower").

Młode talenty

Autorką serialu "No Angel" jest zdobywczyni nagrody Viaplay Talent Awards EliSophie Andrée. Plebiscyt ma na celu wspieranie młodych utalentowanych twórców z krajów nordyckich.

Jako twórczyni serialu "No Angel" z niecierpliwością czekam na premierę. Mogę się tylko domyślać, że podobne uczucie towarzyszy rodzicom oczekującym na przyjście potomka na świat. Mam nadzieję, że połączenie krwi i różu przypadnie widzom do gustu, ale przede wszystkim chciałabym, by dobrze przyjęli Angelinę. Dotychczas należała tylko do mnie, teraz mam okazję przedstawić ją również szerokiej publiczności - mówi EliSophie André.