Sony Pictures Television i Warner Bros. Discovery ogłosiły rozszerzenie umowy dotyczącej treści na Europę Środkowo-Wschodnią, w ramach której wybrane tytuły z listy nadchodzących filmów Sony Pictures Entertainment (SPE) oraz seriali telewizyjnych będą dostępne wyłącznie w HBO oraz na platformie HBO Max w całym regionie.

Najnowsze hity

Począwszy od takich hitów jak "Whitney: I Wanna Dance With Somebody" czy "Mężczyzna imieniem Otto" z Tomem Hanksem umowa obejmie także takie pozycje jak "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "Gran Turismo", "Bez litości 3. Ostatni rozdział", kolejne produkcje związane z franczyzą "Ghostbusters" oraz najnowsze filmy SPE z uniwersum Spider-Mana ("Kraven the Hunter", "El Muerto" i "Madame Web").

Umowa umożliwi widzom HBO oraz użytkownikom HBO Max dostęp do obszernej biblioteki najbardziej popularnych filmów z katalogu SPE, takich jak choćby "Spider-Man", "Jumanji", "Faceci w czerni" czy wszystkie produkcje z serii "Hotel Transylvania".

Wśród pozycji pokazywanych w ramach umowy znajdzie się także serial "Accused", który w styczniu br. zadebiutował w USA na antenie Fox i zapewnił kanałowi najwyższe wyniki oglądalności w ciągu ostatnich trzech lat. To nie wszystko! Do portfolio HBO trafią także nominowany do nagrody BAFTA miniserial "Without Sin", a także takie wyczekiwane tytuły jak "Twisted Metal" czy "Lucky Hank".

Zakres umowy

Umowa dystrybucyjna obejmuje większość rynków CEE, w tym Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Mołdawię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, Północną Macedonię i Kosovo.

Jako niezależne studio z niecierpliwie wyczekiwanymi hollywoodzkimi produkcjami filmowymi i telewizyjnymi oraz ogromnym bogactwem uwielbianych klasyków w naszej bibliotece Sony Pictures, mamy możliwość dzielenia się tymi wyjątkowymi treściami z widzami na całym świecie. Nowa rozszerzona umowa zawarta z naszymi partnerami i przyjaciółmi z Warner Bros. Discovery to wspaniały sposób na udostępnienie tych treści widzom HBO i HBO Max w całej Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział Mark Young, Executive Vice President, Networks & Distribution, Sony Pictures Television EMEA.

Przedłużenie tej wieloletniej umowy sprawi, że nasi klienci z Europy Środkowo-Wschodniej w ramach już istniejących pakietów, będą mogli cieszyć się niesamowitą ofertą filmową i serialową Sony zarówno na platformie HBO Max, jak i na antenach kanałów linearnych z całego portfolio HBO. Dzięki połączeniu bibliotek programowych WBD, w tym oryginalnych produkcji HBO, Warner Bros, Max Originals czy tych pochodzących z uniwersum DC - wszyscy domownicy dostaną najlepszą możliwą i komplementarną ofertę kontentową - powiedziała Ragnhild Thorbech, Senior Vice President, Programming and Acquisitions EMEA, Warner Bros. Discovery.