W Courchevel i Meribel wystąpi sześcioro reprezentantów Polski: Maryna Gąsienica-Daniel, Magdalena Łuczak, Zuzanna Czapska, Paweł Pyjas, Piotr Habdas i Michał Jasiczek. Największe nadzieje możemy wiązać ze startami Maryny Gąsienicy-Daniel, przede wszystkim z zaplanowanym na czwartek 16 lutego gigantem. Najlepsza polska alpejka kilkukrotnie w karierze zajmowała 6. miejsce w zawodach Pucharu Świata w tej konkurencji.

Faworytki i faworyci

W gronie największych faworytek mistrzostw świata znajdują się Amerykanka Mikaela Shiffrin, Słowaczka Petra Vlhova, Szwajcarka Lara Gut-Behrami czy Włoszka Sofia Goggia. Wśród mężczyzn o medale walczyć powinni Marco Odermatt ze Szwajcarii, Norwegowie Aleksander Aamodt Kilde, Henrik Kristoffersen i Lucas Braathen oraz Austriak Vincent Kriechmayr.

Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim skomentują Marcin Szafrański, Witold Domański, Sebastian Szczęsny, Michał Okniański i Rafał Głowacki.

Plan transmisji

- Poniedziałek, 6 lutego, 10:45, supergigant do kombinacji kobiet,

- Poniedziałek, 6 lutego 14:15, slalom do kombinacji kobiet,

- Wtorek, 7 lutego, 10:45, supergigant do kombinacji mężczyzn,

- Wtorek, 7 lutego, 14:15, slalom do kombinacji mężczyzn,

- Środa, 8 lutego, 11:15, supergigant kobiet,

- Czwartek, 9 lutego, supergigant mężczyzn,

- Piątek, 10 lutego, 10:55, trening do zjazdu kobiet,

- Piątek, 10 lutego, 18:00, trening do zjazdu kobiet,

- Sobota, 11 lutego, 10:30, zjazd kobiet,

- Niedziela, 12 lutego, 10:30, zjazd mężczyzn,

- Wtorek, 14 lutego, 12:00, drużynowy slalom równoległy,

- Wtorek, 14 lutego, 16:55, kwalifikacje do slalomu równoległego,

- Środa, 15 lutego, 11:45, slalom równoległy,

- Czwartek, 16 lutego, 9:45, gigant kobiet, 1. przejazd,

- Czwartek, 16 lutego, 13:15, gigant kobiet, 2. przejazd,

- Piątek, 17 lutego, 9:45, gigant mężczyzn, 1. przejazd,

- Piątek, 17 lutego, 13:15, gigant mężczyzn, 2. przejazd,

- Sobota, 18 lutego, 9:45, slalom kobiet, 1. przejazd,

- Sobota, 18 lutego, 13:10, slalom kobiet, 2. przejazd,

- Niedziela, 19 lutego, 9:45, slalom mężczyzn, 1. przejazd

- Niedziela, 19 lutego, 13:15, slalom mężczyzn, 2. przejazd.