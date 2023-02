Skład międzynarodowego jury, którego przewodniczącą została amerykańska aktorka Kristen Stewart, opublikowano na stronie internetowej Berlinale. W gremium znaleźli się: irańska aktorka Golshifteh Farahani, niemiecka reżyserka Valeska Grisebach, rumuński reżyser Radu Jude, amerykańska dyrektorka castingu Francine Maisler, hiszpańska reżyserka, ubiegłoroczna laureatka Złotego Niedźwiedzia za "Alcarras" Carla Simon oraz hongkoński reżyser i producent Johnnie To.

Jurorzy wyłonią zwycięzców najważniejszych nagród festiwalu - Złotego i Srebrnych Niedźwiedzi. "Żaden z Niedźwiedzi nie może być przyznany ex aequo. Jury nie może przyznać więcej niż jednej nagrody temu samemu filmowi. Wyjątek stanowią nagrody aktorskie, które mogą być przyznane obok każdej innej statuetki" - przypomniano.

Osiemnaście tytułów

W konkursie głównym rywalizować będzie 18 tytułów, wśród nich "20 000 Species of Bees" Estibaliz Urresoli Solaguren, "The Shadowless Tower" Zhanga Lu, "Till the End of the Night" Christopha Hochhäuslera, "BlackBerry" Matta Johnsona, "Disco Boy" Giacomo Abbruzzese i "The Plough" Philippe'a Garrela.

Szansę na statuetkę mają również m.in. "Ingeborg Bachmann – Journey into the Desert" Margarethe von Trotty, "Someday We’ll Tell Each Other Everything" Emily Atef, "Limbo" Ivana Sena, "Bad Living" Joao Canijo, "Manodrome" Johna Trengove'a oraz "Music" Angeli Schanelec.

W konkursie głównym będzie można obejrzeć ponadto "Past Lives" Celine Song, "Afire" Christiana Petzolda, "On the Adamant" Nicolasa Philiberta, "The Survival of Kindness" Rolfa de Heera, "Suzume" Makoto Shinkai'ego oraz "Totem" Lili Aviles

73. Berlinale odbędzie się od 16 do 26 lutego. Festiwal zainauguruje pozakonkursowy pokaz komedii romantycznej "She Came to Me" Rebekki Miller, w której wystąpili Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d'Arcy James i Anne Hathaway. "To komedia o miłości, w której splatają się losy uroczych bohaterów żyjących w romantycznej, tętniącej życiem metropolii - Nowym Jorku. Kompozytor Steven Lauddem (w tej roli Peter Dinklage) mierzy się z blokadą twórczą. Nie jest w stanie ukończyć partytury do opery, która ma być jego +wielkim powrotem+. Za namową żony Patricii (Anne Hathaway) - która kiedyś była jego terapeutką - wyrusza na poszukiwanie inspiracji. To, co odkrywa, jest czymś więcej, niż mógłby sobie wyobrazić" - przekazano w komunikacie. (PAP)