Na fanów uniwersum Bridgertonów czeka prawdziwie królewska uczta w towarzystwie "Królowej Charlotty" - ten wyczekiwany prequel opowie o historii miłości, siostrzeństwa i początkach przełomowych zmian społecznym, jakie zapoczątkowało małżeństwo Charlotty z królem Jerzym.

W tym miesiącu na Netflixie swoją premierę będą mieć również nowe polskie produkcje. "Fanfik" to poruszający serca film o dojrzewaniu i szukaniu swojej własnej tożsamości, który został zrealizowany na podstawie bestsellerowej książki Natalii Osińskiej, natomiast "Dzień Matki" to opowieść o silnej matczynej miłości, która jest w stanie znieść wszystko, by uratować swojego syna.