Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić.

Reklama

Obsada i twórcy

"Dzień Matki" wyreżyserował Mateusz Rakowicz, który napisał także scenariusz wespół z Łukaszem M. Maciejewskim.

Reklama

W obsadzie poza Agnieszką Grochowską znaleźli się Adrian Delikta, Dariusz Chojnacki, Paulina Chruściel, Paweł Koślik, Arkadiusz Brykalski, Sebastian Dela, Szymon Wróblewski, Konrad Eleryk, Jowita Budnik, Paweł Janyst i Dorota Kolak.

Premiera: 24 maja.