Dla wszystkich kinomanów to doskonała okazja, by poznać różne nurty i style w hiszpańskim kinie, a także zanurzyć się w historiach, opowiedzianych przez najwybitniejszych hiszpańskich reżyserów. Cykl kina hiszpańskiego jest dostępny od 16 kwietnia przez pół roku.

"Witaj nam, Mr Marshall"

Wśród filmów z cyklu kina hiszpańskiego znalazła się kultowa produkcja "Witaj nam, Mr Marshall" w reżyserii Luisa Garcii Berlanga, która uchodzi za najpopularniejszą hiszpańską komedię wszech czasów. Gwiazdorska obsada (Pepe Isbert, Lolita Sevilla, Manolo Morán, Alberto Romea i Elvira Quintillá) przenosi nas do małego miasteczka Villar del Río na północy Hiszpanii, gdzie pomimo ubóstwa i tragicznej sytuacji całego regionu, mieszkańcy w oczekiwaniu na delegację z USA podejmują wiele działań, by zrobić na gościach jak najlepsze wrażenie. Nacechowany absurdem i groteską film stanowi satyrę na hiszpańskie społeczeństwo, w którym nadal pobrzmiewają echa dyktatury Franco. Obraz jest dostępny pod tym linkiem.

"Viridiana"

Kolejna produkcja pokazywana w ramach cyklu hiszpańskiego to jedno z najważniejszych dzieł w historii hiszpańskiej kinematografii. Film Luisa Buñuela "Viridiana" z 1961 roku opowiada historię młodej kobiety, która po ukończeniu nauki w klasztorze wyjeżdża do swojego ekscentrycznego, owdowiałego wuja. Tam spotyka ją seria zaskakujących zdarzeń, mająca nieoczekiwane konsekwencje dla młodej zakonnicy. Bezwstydna i groteskowa satyra, pełna kontrowersyjnych scen, z przymrużeniem oka ukazuje fałszywą dobroczynność i pobożność. Jej surrealistyczny charakter nawiązujący obrazowaniem do historii biblijnych został kategorycznie potępiony przez Watykan, co spowodowało zakaz wyświetlania w Hiszpanii na 16 lat. Pomimo dyskusyjnych i spornych opinii ze strony Kościoła, "Viridiana" zdobyła Złotą Palmę na Festiwalu Filmowym w Cannes. Film można zobaczyć pod tym linkiem.

"Dziewczyna marzeń"

Jednym z najbardziej uhonorowanych filmów cyklu hiszpańskiego Arte.tv jest komedia romantyczna "Dziewczyna marzeń" Fernando Trueby z 1998 roku, która zdobyła 7 nagród Goya, w tym dla najlepszego filmu i najlepszej aktorki – Penélope Cruz. Obraz ten był również nominowany do Złotego Niedźwiedzia na festiwalu Berlinale w 1999 roku oraz do Europejskiej Nagrody Filmowej (Najlepsza europejska aktorka Penélope Cruz). Widzowie zostają przeniesieni do Hiszpanii czasów wojny domowej. Grupa hiszpańskich artystów zostaje zaproszona do nakręcenia musicalu w niemieckich studiach nazistowskiego UFA (niemieckiej wytwórni filmowej) w Berlinie. Wkrótce zdają sobie sprawę, że uciekli z jednej wojny, by wziąć udział w drugiej, a ich życie jest w niebezpieczeństwie. Kontrast ideologiczny między Hiszpanami a Niemcami rodzi sytuacje konfliktowe jak np. starcie głównej bohaterki, córki republikańskiego więźnia, z samym Goebbelsem, szefem nazistowskiej propagandy III Rzeszy. Produkcja jest dostępna na Arte.tv pod tym linkiem.

"Kochankowie"

Film pt. "Kochankowie" (oryg. "Amantes") w reżyserii Vincente'a Aranda, powstał w oparciu o prawdziwą historię zakazanej miłości między Luisą, zamężną kobietą pochodzącą z bogatej rodziny, a Paco, młodym robotnikiem pracującym w jej fabryce. Akcja filmu rozgrywa się w Hiszpanii w latach 50. XX wieku, podczas reżimu Franco, który jednoznacznie wpływa na społeczne konwenanse. Luisę i Paco łączy namiętna miłość, która z powodu różnic klasowych i stanu cywilnego Luisy zostaje wystawiona na próbę. Zmysłowa opowieść pełna namiętności, zazdrości i bólu ukazuje złożone relacje między bohaterami i skomplikowane emocje, które nimi kierują. Ta poruszająca historia znalazła uznanie wśród krytyków i publiczność na całym świecie. Film zdobył nagrodę Goyi, hiszpański odpowiednik amerykańskich Oscarów, w kategorii najlepszy film i najlepszy reżyser w 1991 roku oraz Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszej aktorki Victorii Abril na festiwalu w Berlinie. Kultową produkcję można obejrzeć za darmo na stronie Arte.tv pod tym linkiem.

W ramach cyklu hiszpańskiego, widzowie Arte.tv będą mogli obejrzeć również dramat Juana Antonio Bardema pt. "Niewinni", który otrzymał nagrodę specjalną Międzynarodowej Unii Krytyki Filmowej na Berlinale, produkcję zatytułowaną "Duch Roju" Victora Erice’a, która zdobyła Złotą Muszlę za najlepszy film na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian, pierwszy film Almodóvara "Pepi, Luci, Bom i inne dziewczyny z dzielnicy" oraz obraz stanowiący ukłon w stronę feminizmu, "Miłość własna" w reżyserii Mario Camusa.