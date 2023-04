Reklama

Opowieść o rozstaniu, dochodzeniu do siebie po "końcu świata", nawigacji po współczesnych związkach i relacjach, seksie oraz rzeczywistości ciągłych zmian. "Kiedy ślub?" to komediodramat opowiadający w naturalny sposób o świecie dzisiejszych młodych ludzi, ze współczesnymi dialogami i ironicznym, inteligentnym humorem - zapowiada producent.

Lekki humor jako wyróżnik

Siłą tego projektu jest niezwykle aktualna fabuła oraz bohaterowie, z którymi młodzi widzowie mogą się utożsamiać. Wyróżnikiem jest także lekkość tej opowieści i humor – inny niż ten w "Emigracji XD" i "The Office PL", ale wciąż otwarty na obserwacje i niuanse otaczającej nas rzeczywistości. To także opowieść o uczuciach i wątpliwościach, czy to jest właśnie ta jedyna miłość, czy może gdzieś czeka na nas, lepsza i ciekawsza połówka pomarańczy. "Kiedy ślub?" to także fantastyczni aktorzy oraz ekipa twórców i realizatorów, którzy przez swój wiek dodatkowo uwiarygadniają opowiadaną historię. To kolejna jakościowa, ale zarazem zupełnie nowa w formie, produkcja w portfolio CANAL+ – mówi Beata Ryczkowska, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji CANAL+ Polska.

Pierwszy taki polski serial

"Kiedy ślub?" to pierwszy polski serial poruszający problemy okołotrzydziestolatków, napisany przez trzydziestolatków. To wyjątkowa wypowiedź pokoleniowa. Kiedy scenarzyści przynieśli pomysł i pierwszy odcinek tej produkcji, odczułem powiew świeżości. Serial opowiada o ludziach, którzy mierzą się z trudem relacji i uczuć, zmagają z wchodzeniem w dorosłość. W ich historii odnajduję siebie. To, co dla mnie równie istotne to fakt, że o trudach relacji i problemach opowiadamy z dużą dawką humoru i ironii, bo ja sam w każdej sytuacji – niezależnie od jej ciężaru dramatycznego – zawsze szukam humoru – dodaje Piotr Domalewski, jeden z reżyserów serialu.

Obsada i twórcy

"Kiedy ślub?" to ośmioodcinkowy komediodramat o współczesnych związkach, problemach młodych dorosłych i świecie, w którym gotowe rozwiązania już nie działają. W głównych bohaterów wcielają się Maria Dębska ("Powrót", "Bo we mnie jest seks") i Eryk Kulm Jr. ("Filip").

Reżyserami serialu są Piotr Domalewski ("Cicha noc", "Hiacynt", "Jak najdalej stąd", "Sexify") i Łukasz Ostalski ("Bracia", "Gry rodzinne", "O mnie się nie martw", "Krucjata"). Scenariusz stworzył duet Katarzyna Wiśniowska ("Tajemnica zawodowa", "Cichosza") i Marek Baranowski ("Brokat", "Noc w przedszkolu").

Producentem wykonawczym serialu jest Akson Studio – Michał Kwieciński ("Teściowie", "To musi być miłość", "Atak paniki", "Sexify", "Gry rodzinne", "Szadź").