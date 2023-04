Ośmioodcinkowa dokumentalna seria opowiada o zwyczajnej, choć niezwykłej 15-latce, która dzięki pasji i talentowi z nieśmiałej, zamkniętej w sobie dziewczynki rozwinęła się w odnoszącą sukcesy idolkę młodego pokolenia.

Reklama

Blaski i cienie kariery

Kamera towarzyszy Viki podczas koncertów, zagranicznych podróży, ale także w życiu codziennym. Twórcy dokumentu rozmawiają z jej rodziną, managementem i ważnymi postaciami polskiej branży muzycznej. Przyglądają się Viki z wielu perspektyw – oczami przyjaciół, współpracowników, tzw. Gaborków, czyli społeczności oddanych fanów artystki, a także z perspektywy samej Wiktorii, wrażliwej i bardzo zapracowanej nastolatki.

Reklama

Twórcy serii stawiają ważne pytania o blaski i cienie kariery i popularności w tak młodym wieku. Jaką cenę płaci nastolatka za życie w blasku fleszy, a co dzięki swojej popularności zyskuje? Jak to jest w wieku 15 lat słyszeć siebie w radio czy zobaczyć się na Time Square? Jak Viki radzi sobie z tym, że – jak sama śpiewa – "napisano jej przyszłość"? O czym marzy, kiedy płacze, co ją bawi? Co czuje, gdy czyta negatywne komentarze na swój temat i skąd w niej siła, by mierzyć się ze stereotypami dotyczącymi romskiego pochodzenia? A przede wszystkim – jak daleko można zajść, będąc napędzanym pasją i talentem?