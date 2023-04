Reklama

Oto pozycje dostępne w serwisie CANAL+ online:

UPADEK KRÓLESTWA, sezon 5

Przeznaczenie jest wszystkim! Piąta odsłona kultowej już serii o wojnach, które przetoczyły się przez Anglię w IX w. Epicka mieszanka dramatu kostiumowego, kina pełnego przygód i dawki historycznej wiedzy. Głównym bohaterem jest osierocony i wychowany przez wikingów Uhtred z Bebbanburga (w tej roli charyzmatyczny Alexander Dreymon). W tym sezonie, po latach prób odzyskania ziemi swoich przodków, staje się Lordem Rumcofy (dziś Runcorn, miasta niedaleko Liverpoolu) i z trudem radzi sobie z tak odpowiedzialną rolą. Nie zabraknie gęstej dawki trupów oraz łamiących serca fanów scen. Serial oparty jest na serii powieści historycznych Bernarda Cornwella „Wojny wikingów”.

SAGA WIKINGÓW

"Nie stawiaj namiotu na statku, nie śpij w domu, bo możesz spotkać wroga" – to słowa kodeksu wikingów, które wybrzmiewają na początku tego widowiskowego filmu. Głównym bohaterom – w tym przystojnemu i szlachetnemu Absjornowi, granemu przez Toma Hoppera („Bodyguard i żona zawodowca”) – zasady pomagają przeżyć, gdy po wygnaniu z własnego kraju i wylądowaniu na obcej ziemi muszą zmierzyć się z hordą wrogów. Pełna rozmachu, morderczych walk i monumentalnych widoków produkcja, którą koniecznie musi zobaczyć każdy fan kina z gatunku „epickie”.

OSTATNI POJEDYNEK

Adam Driver w roli głównej, legendarny reżyser Ridley Scott („Dom Gucci”, „Marsjanin”) oraz dodatkowo Ben Affleck i Matt Damon nie tylko przed kamerą, ale również jako autorzy scenariusza? A to wszystko okraszone wciągającą historią o zdradzie, zemście i miłosnym trójkącie dziejącym się w średniowiecznej Francji. Film o jednym z ostatnich pojedynków rycerskich w historii tego kraju i równocześnie trzy różne opowieści, bo przecież wszystko da się opowiedzieć z kilku punktów widzenia. Jak doszło do tego, że dwóch rycerzy i przyjaciół stanęło naprzeciw siebie w sądowym pojedynku? Zanim zobaczymy to dramatyczne starcie, przekonajmy się, jak wyglądała ta historia w oczach każdego z nich oraz kobiety, o którą przyszło im się pojedynkować.

GREEN KNIGHT. ZIELONY RYCERZ

Jedna z najoryginalniejszych produkcji fantasy ostatnich lat, łącząca w sobie epos rycerski, dramat psychologiczny, epickie kino i kilka jeszcze innych gatunków, które płynnie przechodzą z jednego w drugi w najmniej przewidywalnych momentach. Za podstawę „Green Knighta” posłużył XIV-wieczny poemat o Sir Gawainie, lekkomyślnym i upartym siostrzeńcu króla Artura, który podejmuje misję zmierzenia się z Zielonym Rycerzem. Misję, która będzie obfitować w liczne przygody, surrealistyczne obrazy oraz wiele spotykanych postaci w tym dziwnym świecie mitów i snów. A to wszystko na tle fantastycznych zdjęć, kostiumów i szczegółowej scenografii. Dodatkowo w obsadzie plejada świetnych aktorów – Dev Patel („Slumdog. Milioner z ulicy”), Alicia Vikander („Blue Bayou”) i Joel Edgerton („Wymazać siebie”), a za kamerą mistrz niezależnego kina, David Lowery („Ghost Story”).

KREW BOGA

Polscy twórcy również potrafią robić ambitne średniowieczne kino historyczne, czego dowodem jest „Krew Boga” w reżyserii Bartosza Konopki („WYRWA”). To kameralna historia rycerza Willibrorda, granego przez wybitnego Krzysztofa Pieczyńskiego („KRÓL”). Duchownego, który cudem uniknąwszy śmierci, dociera na ostatnią pogańską wyspę. Chce on odnaleźć i ochrzcić ukrytą w górach osadę innowierców. Ten pełen mistyki i symboliki film o zmaganiach z wiarą na pewno poruszy niejednego widza.

SIŁA I SPRYT WIKINGÓW

Miłośnicy brodatych wojowników z Północy z pewnością nie omieszkają sprawdzić też dokumentalnych pozycji poświęconych temu tematowi. Pomiędzy VIII a XI wiekiem wikingowie siali postrach nie tylko w chrześcijańskiej Europie. Na swych zwinnych łodziach docierali do Afryki, cesarstwa bizantyjskiego, kalifatu bagdadzkiego, a nawet do Ameryki Północnej. Badania archeologiczne dowodzą, że poza wojowaniem, żeglugą i handlem mieli też inne talenty - np. do przejmowania osiągnięć i zwyczajów ludów, z którymi się stykali. Warta sprawdzenia pozycja, jeśli jesteśmy zainteresowani pogłębieniem wiedzy o tym ludzie.

WOJOWNICZE KOBIETY WIKINGÓW

Nie zabraknie tutaj też feministycznego akcentu i wątku, który często jest pomijany w rozmowach o wikingach – to, że kobiety były równie waleczne i nieustraszone co mężczyźni. Dokument dzieje się w Birke, dawnym mieście wikingów na wyspie Björkö nieopodal Sztokholmu, które stało się celem badań archeologów w latach 70. XIX wieku. W trakcie wykopalisk znaleziono nienaruszony grobowiec z bogatym wyposażeniem. Przyjęto, że pochowano w nim mężczyznę. Jednak przeprowadzone w 2017 roku badania DNA wykazały, że szkielet należał do wojowniczki. Rzuciło to nowe światło na życie i pozycję kobiet w społeczności wikingów.