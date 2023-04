Serial oparty jest na porywającej książce Alexa Perry'ego, zdobywcy nagrody Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej.

Fabuła serialu

"The Good Mothers" to wielowątkowa opowieść, której bohaterkami są trzy kobiety: Denise (Gaia Girace) - córka Lei Garofalo (Micaela Ramazzotti), Maria Concetta Cacciola (Simona Distefano) i Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), urodzone w jednej z najgroźniejszych rodzin włoskiej mafii. Bohaterki będą musiały wykazać się dużą odwagą, aby przeciwstawić się 'Ndranghecie i zniszczyć ją od środka. Serial przybliża ich próby wyzwolenia się spod kontroli przestępców, współpracę z władzami i dążenie do zapewnienia swoim dzieciom nowej przyszłości. Na pomoc przyjdzie im nowo przybyła do Kalabrii prokurator – Anna Colace (Barbara Chichiarelli).

Nagroda w Berlinie

"The Good Mothers" został zaprezentowany przedpremierowo podczas tegorocznego Berlinale, na którym po raz pierwszy przyznawano nową nagrodę – Berlinale Series Award. Serial spotkał się z entuzjastycznym odbiorem jury, które postanowiło nagrodzić go właśnie w tej kategorii.

Producentami wykonawczymi są Juliette Howell, Tessa Ross i Harriet Spencer z House Productions ("Sherwood", "Osobliwość") oraz Mario Gianani i Lorenzo Gangarossa z Wildside ("Genialna przyjaciółka", "Anna").