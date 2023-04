Reklama

"Ewangelicy podbijają świat"

Kto zawsze stał u boku Trumpa i wspierał go w kampanii prezydenckiej? I nie, nie chodzi tu o byłą pierwszą damę. To Paula White, charyzmatyczna pastorka, która jest jednym z najpopularniejszych i najbogatszych przywódców ewangelickich w Stanach Zjednoczonych. Zaraz po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa została wybrana na jego duchową doradczynię, aby chronić prezydenta przed siłami zła. Ta nominacja stanowiła radykalne wyzwanie dla rozdziału kościoła od państwa, fundamentu amerykańskiej demokracji. Dwa lata po wyborze Donalda Trumpa, Jair Bolsonaro dochodzi do władzy, niesiony przez ewangeliczną falę, która przetacza się przez Brazylię. Cała kampania Bolsonaro była robiona przez zespół Trumpa. Ewangelicy to w USA potężne lobby polityczno-religijne. Od czasów zimnej wojny rozprzestrzenianie się ewangelicznego nurtu chrześcijaństwa sprzyjało powstaniu nowego fundamentalizmu. Seria dokumentalna "Ewangelicy podbijają świat" rzuca światło na to wpływowe środowisko i ich powiązania z władzą. Polscy widzowie mogą zobaczyć wszystkie odcinki pod tym linkiem.

"Legalna korupcja"

Czy poprzez system legalnej korupcji amerykańska demokracja została skonfiskowana przez najbogatszych? W USA za każdymi wyborami stoją ogromne pieniądze. Grupy lobbystów, firmy i miliarderzy finansują biznes polityczny gigantycznymi darowiznami. Tymczasem dwie trzecie Amerykanów opowiada się za ograniczeniem wydatków na kampanie wyborcze, a wielu postrzega ogromne darowizny jako formę korupcji. "Legalna korupcja" praktykowana w pełnym wymiarze wpływa na politykę gospodarczą faworyzującą bogatych. Podczas gdy Donald Trump i trwające wybory prezydenckie są dominującym tematem w mediach, w tle podejmuje się szereg innych ważnych decyzji: wybory jednej trzeciej Senatu, wybory do Izby Reprezentantów we wszystkich 50 stanach, a także nominacje sędziowskie. Żadna z tych decyzji nie jest podejmowana bez przepływu dużych sum. Czy Donald Trump jest tylko wyrazem systemu, który ostatecznie obraca się wokół pieniędzy? Film jest dostępny pod tym linkiem.

"Melania Trump. Konserwatywna enigma"

Dla wielu niezależnych kobiet Melania Trump jest antybohaterką. Ich niechęć budzi przede wszystkim nienaturalne zachowanie Melanii i zgoda na występowanie w roli pięknego obiektu u boku potężnego męża. A co jeśli to starannie opracowana taktyka kobiety, która jest o wiele przebieglejsza, niż nam się wydaje? Badamy to we wnikliwym portrecie byłej pierwszej damy, analizując jej młodość w Słowenii i drogę, którą przebyła zanim stała się ikoną konserwatywnej Ameryki. Film dokumentalny "Melania Trump. Konserwatywna enigma" można obejrzeć pod tym linkiem.