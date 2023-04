Reklama

CANAL+ KUCHNIA

"WIELKIE WYZWANIE Z JAMIE OLIVEREM", seria kulinarna, premierowe odcinki w niedziele o godz. 18:30 w CANAL+ KUCHNIA oraz w serwisie CANAL+ online

Tego jeszcze nie było! Brytyjscy kucharze – zawodowcy i amatorzy – rywalizują o prestiżową umowę z wieloletnim wydawcą książek Jamiego Olivera, szacownym Penguin Books. Muszą przekonać jury, że ich przepisy są oryginalne, umiejętności kulinarne – wyjątkowe, a książka ma potencjał na bestseller. Taka szansa nie trafia się często.

Wśród sędziów – Jamie Oliver, Louise Moore i Georgina Hayden. Komu dadzą szansę na debiut?

"KUDŁACZE NA MOTORACH - ZNÓW W DOMU 2", seria kulinarna, premiera 8.04 o godz. 12:45 w CANAL+ KUCHNIA oraz w serwisie CANAL+ online

David Myers i Si King wyruszają na kulinarną misję. Będą pomagać właścicielom restauracji i pubów w znalezieniu lokalnych dostawców oferujących jak najlepsze składniki, które posłużą do stworzenia nowych potraw. Czy dzięki ich pomysłom uda się urozmaicić menu, osiągnąć wyżyny smaku, przyciągnąć nowych klientów, a nawet zawalczyć o gwiazdkę Michelin? Kibicujmy kudłaczom w tej słusznej sprawie.

"M JAK MIĘSO 5", seria kulinarna, premiera 16.04 o godz. 12:30 w CANAL+ KUCHNIA oraz w serwisie CANAL+ online

Piąty sezon programu powstał pod hasłem: „w obronie kuchni polskiej”. Andrzej Andrzejczak i Jurek Sobieniak sięgną po mięsne szlagiery i zaproponują własne wersje ulubionych, rodzimych dań. Schab, wątróbka, żeberka, polędwica – tradycyjnie lub z nowoczesnym twistem, podane w apetyczny sposób, z oryginalnymi dodatkami. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” nie ma tu racji bytu!

"ZGRILLOWANI 3", seria kulinarna, premiera 30.04 o godz. 13:00 w CANAL+ KUCHNIA oraz w serwisie CANAL+ online

Andrzej Andrzejczak i Jurek Sobieniak — mistrzowie w przyrządzaniu mięsa znowu udowodnią, że na grillu przygotować można dużo więcej niż tylko kiełbaski i karkówkę. Pokażą, jak wydobyć z grillowanych dań pełnię smaku i aromatu oraz zaskoczą oryginalnymi przepisami.

CANAL+ DOMO

"GARDENER'S WORLD 15", seria dokumentalna, premierowe odcinki w poniedziałki o godz. 16:50 w CANAL+ DOMO oraz w serwisie CANAL+ online

Wiele prac w ogrodzie trzeba wykonywać cyklicznie, co roku o podobnej porze. Na przeszkodzie może stanąć pogoda, ale opóźnienia nie powinny być duże. Monty i jego ekipa pilnują kalendarza, by zapewnić roślinom odpowiednią pielęgnację. Pokazują nowe odmiany drzew, krzewów, bylin, kwiatów i warzyw, które warto posadzić u siebie. Odwiedzają pięknie urządzone ogrody, targi i wystawy roślin. ​

"KUCHNIA I ŁAZIENKA TWOICH MARZEŃ 3", seria dokumentalna, premiera 7.04 o godz. 21:00 w CANAL+ DOMO oraz w serwisie CANAL+ online

Trzecie spotkanie z Markiem Millarem i Brytyjczykami przeprowadzającymi remonty swoich kuchni i łazienek. W każdym odcinku poznajemy dwie rodziny. Bohaterowie mają bardzo zróżnicowane gusta, metraże i budżety. Wiele prac wykonują samodzielnie. Zobaczymy realizacje m.in. w stylu minimalistycznym, rustykalnym i glamour. Porcja porad i inspiracji dla osób urządzających kuchnię lub łazienkę.

"PATENT NA ZIELEŃ", seria dokumentalna, premiera 15.04 o godz. 17:00 w CANAL+ DOMO oraz w serwisie CANAL+ online

Jak stworzyć piękne, roślinne aranżacje w mieszkaniu, na balkonie lub tarasie? Z Anną Wojtalą to proste! Bohaterowie programu chcą żyć wśród kojącej zieleni, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Z pomocą przychodzi florystka, znana jako Kwiaciara. Anna zaprojektuje oryginalne, roślinne aranżacje, które będą ozdobą mieszkania, balkonu lub tarasu. Pokaże, jak dbać o rośliny i samodzielnie wykonać miłe dla oka doniczki, stojaki i skrzynki do kwiatów. Proste patenty, a efekt gwarantowany.

"WIELKIE PROJEKTY 20", seria dokumentalna, premiera 22.04 o godz. 21:00 w CANAL+ DOMO oraz w serwisie CANAL+ online

To już 20. spotkanie z Brytyjczykami, którzy budują domy swoich marzeń. Kevin McCloud po raz kolejny zaprasza na przegląd najciekawszych projektów budowlanych, realizowanych przez prywatnych inwestorów na terenie Wielkiej Brytanii. Tym razem pojedziemy m.in. do Derbyshire, Devon, Somerset, Canterbury, Manchesteru i wschodniego Londynu.

MINIMINI+

"CHI CHI LOVE", premierowe odcinki poniedziałek-piątek o godz. 12:55 i 19:50 na antenie MINIMINI+ i w serwisie CANAL+ online

Sympatyczna animacja dla najmłodszych, która uczy odpowiedzialności i miłości do zwierząt. Wyrusz na przygody wraz z czterema uroczymi pieskami – Chi Chi, Chloe, Rosie i Rocky. Ich opiekunka, Hannah, zapozna je z podstawowymi zasadami psiego savoir-vivre’u, dzięki czemu maluchy nauczą się chodzić grzecznie na smyczy i wykonywać różne komendy. Pieski pójdą z Hannah do fryzjera, a nawet weterynarza. Ale przede wszystkim czeka je wiele wspólnych spacerów, podczas których poznają nowe miejsca i super przyjaciół.

"GDZIE JEST CHICKY?", premierowe odcinki poniedziałek-piątek o godz. 7:50 i 19:15 na antenie MINIMINI+ i w serwisie CANAL+ online

Krótkie animacje dla najmłodszych z żółtym pisklakiem w roli głównej. Chicky to rezolutny mały kurczak, który uwielbia poznawać świat. Ciekawią go nowe miejsca, a przede wszystkim chciałby wszędzie zajrzeć i wszystko zobaczyć z bliska. Maluch zwykle jest nieostrożny, więc często pakuje się w tarapaty, nie tracąc jednak humoru. Sprawdź, gdzie tym razem jest Chicky!

"OGGY OGGY", premierowe odcinki poniedziałek-piątek o godz. 13:05 i 20:00 na antenie MINIMINI+ i w serwisie CANAL+ online

Witajcie w kocim świecie! Waszym przewodnikiem będzie pomysłowy i ciekawski Oggy, który uwielbia spędzać czas z przyjaciółmi. Energiczna i odważna Sporty oraz dociekliwy i spokojny Mallow bardzo się od siebie różnią, lecz przez to świetnie się uzupełniają. Cała trójka przeżywa niesamowite przygody, poznaje nowe miejsca i zdobywa przydatne umiejętności. Musisz koniecznie dołączyć!

"KOCI DOMEK GABI 2", premierowe odcinki poniedziałek-piątek o godz. 08:15 i 19:20 na antenie MINIMINI+ i w serwisie CANAL+ online

Poznajcie rezolutną Gabi i jej wspaniałych przyjaciół ze świata zabawek. W tym magicznym kocim domku czeka na was mnóstwo szalonych przygód. Gabi to 11-letnia dziewczynka, która jak wiadomo, uwielbia koty. Jej zdecydowanie najlepszym przyjacielem jest kocur Fred, a ulubioną zabawką – fantastyczny koci domek, w którym każdy pokój urządzono bardzo starannie. Dzięki magicznym uszkom Gabi może zmniejszać się do rozmiaru mikro i spędzać czas z mieszkańcami kociego domku. Razem bohaterowie przeżywają niesamowite przygody.

teleTOON+

"SUNNY BUNNIES 6", premierowe odcinki poniedziałek-piątek o godz. 17:30 na antenie teleTOON+ i w serwisie CANAL+ online

Sunny Bunnies to fantastyczne stworki, które zamieszkują Słońce. Wraz z jego promieniami mogą przedostawać się na Ziemię. Przeżywają tu niesamowite przygody, odkrywają nowe miejsca i poznają wspaniałych przyjaciół. Pełne radości i skore do żartów; są w nieustannym ruchu i często pakują się w tarapaty. Na szczęście tworzą bardzo zgraną paczkę i zawsze mogą na siebie liczyć.