"Duchy Inisherin"

Dziewięć nominacji, w tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, montaż, muzykę oraz role Colina Farrella, Kerry Condon, Brendana Gleesona i Barry'ego Keoghana. Rozgrywająca się na malowniczej irlandzkiej wyspie przypowieść o tym, że najczęściej nie jest się stworzonym do rzeczy wielkich i najlepsze, co można po sobie pozostawić, to bycie miłym.

Gdzie zobaczyć: Disney+, w kinach

"Wszystko wszędzie naraz"

Jedenaście nominacji, w tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, montaż, kostiumy, muzykę, piosenkę oraz role Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis i Ke Huya Quana. Niezwykłe widowisko o podróży pewnej chińskiej imigrantki w średnim wieku przez różne uniwersa. Plus najpiękniejsze filmowe wyznanie miłosne ostatnich lat: "Pragnę powiedzieć, że w innym życiu, nawet gdybyś znów miała złamać mi serce, wciąż chciałbym robić z tobą pranie i płacić podatki".

Gdzie zobaczyć: Amazon Prime Video, w kinach

"Na zachodzie bez zmian"

Dziewięć nominacji, w tym za najlepszy film, najlepszy film międzynarodowy, scenariusz, zdjęcia, scenografię, dźwięk, efekty specjalne, charakteryzację i muzykę. Trzecia już, choć pierwsza niemiecka, adaptacja klasycznej powieści antywojennej Ericha Marii Remarque'a. Przesłanie ponadczasowe, ale w kontekście wojny w Ukrainie bardzo sugestywnie dotykające naszej obecnej rzeczywistości.

Gdzie zobaczyć: Netflix

"Avatar: Istota wody"

Cztery nominacje, w tym za najlepszy film, scenografię, efekty specjalne i dźwięk. Sequel hitu, który miał zrewolucjonizować kino, a jedynie rozpętał relatywnie szybko wygasłą modę na filmy 3D. Tym razem poznajemy inne plemiona zamieszkujące Pandorę.

Gdzie zobaczyć: w kinach

"Elvis"

Osiem nominacji, w tym za najlepszy film, zdjęcia, montaż, kostiumy, scenografię, charakteryzację, dźwięk i tytułową rolę Austina Butlera. Biografia skoncentrowana na relacji Króla Rock'n'Rolla z kontrowersyjnym menedżerem „Pułkownikiem” Tomem Parkerem (Tom Hanks).

Gdzie zobaczyć: HBO Max, CANAL+ online, Player

"Fabelmanowie"

Siedem nominacji, w tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, scenografię, muzykę oraz role Michelle Williams i Judda Hirscha. Nieformalna biografia Spielberga od Spielberga.

Gdzie zobaczyć: w kinach

"Tár"

I kolejna biografia, tym razem Lydii Tár, pierwszej w dziejach dyrygentki największej niemieckiej orkiestry. Kobiecy "Whiphlash" od Todda Fielda, autora "Małych dzieci" i "Za drzwiami sypialni". Sześć nominacji, w tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, zdjęcia, montaż i rolę Cate Blanchett.

Gdzie zobaczyć: w kinach

"Top Gun: Maverick"

Steven Spielberg stwierdził, że Tom Cruise w pojedynkę ocalił klasyczny model dystrybucji. To oczywiście przesada, niemniej niepozbawiona ziarna prawdy, gdyż na sequel wielkiego przeboju lat 80. ruszyły tłumy bezprecedensowe w pandemicznych czasach. Ale "Maverick" wylądował już na platformach VOD. Sześć nominacji, w tym za najlepszy film, scenariusz, efekty specjalne, montaż, dźwięk i piosenkę.

Gdzie zobaczyć: SkyShowtime, CANAL+ online, Player

"W trójkącie"

Trzy nominacje, w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz. Satyra na klasę próżniaczą w duchu serialu "Biały Lotos".

Gdzie zobaczyć: w kinach

"Blondynka"

Nominacja za rolę Any de Armas. Film mówiący nie tylko o tym, ile było Marilyn Monroe w Normie Jean, ale też o tym, ile jest Marilyn Monroe w Anie de Armas, ile było/jest Marilyn Monroe w każdej aktorce w Hollywoodzie, wreszcie - ile było/jest Marilyn Monroe w każdej kobiecie w męskim świecie. Bardziej specyficzny body horror niż tradycyjny biopik.

Gdzie zobaczyć: Netflix

"Wieloryb"

Film, który pod sensacyjnym tematem fatfobii skrywa opowieść o samotności. Trzy nominacje, w tym za kluczową tu charakteryzację oraz role Brendana Frasera i Hong Chau. Ale nienominowana Sadie Sink, bardziej znana jako Max ze "Stranger Things", równie dobra.

Gdzie zobaczyć: w kinach

"Aftersun"

Nominacja za rolę Paula Mescala. Przepiękna opowieść o relacji ojca z córką, a zarazem subtelny dramat o depresji dotykającej trzydziestolatków.

Gdzie zobaczyć: w kinach

"Most"

Nominacja za rolę Briana Tyree Henry'ego. Skromny i subtelny film o bliskości drugiego człowieka jako najlepszej recepcie na lepsze jutro. Film, którego punktem wyjścia jest wojna w Afganistanie, ale już punktem docelowym - nowoorleański ganek przytulnego domu. Bo na końcu każdego globalnego konfliktu i wielkiej polityki są zwykli ludzie i ich lokalne troski.

Gdzie zobaczyć: Apple TV+

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

Pięć nominacji, w tym za kostiumy, charakteryzację, efekty specjalne, piosenkę oraz rolę Angeli Bassett. Sequel rekordowej pod wieloma względami superprodukcji Marvela. Wakanda przekształca się w matriarchat, kiedy pogrążona w żałobie królowa Ramonda wstępuje na tron po śmierci syna T'Challi (nieodżałowany Chadwick Boseman).

Gdzie zobaczyć: Disney+

"Glass Onion"

Sequel komedii kryminalnej "Na noże". Detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig) tym razem tropi potencjalnego mordercę w Grecji. Plejada gwiazd, ale jedyna nominacja za scenariusz.

Gdzie zobaczyć: Netflix

"Guillermo del Toro: Pinokio"

Nominacja za najlepszy film animowany. Klasyczna baśń w zachwycającej technice poklatkowej, ale i fabularnie nietuzinkowa, wymierzona we włoski faszyzm.

Gdzie zobaczyć: Netflix

"Kot w butach: Ostatnie życzenie"

Nominacja za najlepszy film animowany. Bohater tak Perraulta, jak "Shreka", powraca w poszukiwaniu recepty na odzyskanie dziewięciu żyć.

Gdzie zobaczyć: w kinach

"Morska bestia"

Nominacja za najlepszy film animowany. Legendarny łowca potworów i mała pasażerka na gapę wypływają na nieznane wody.

Gdzie zobaczyć: Netflix

"To nie wypanda"

Nominacja za najlepszy film animowany. Tylko Pixar mógł posłużyć się pandą rudą jako metaforą miesiączkowania i rozbawić oraz wzruszyć do łez.

Gdzie zobaczyć: Disney+

"Argentyna, 1985"

Nominacja za najlepszy film międzynarodowy. Po siedmiu latach junty wprowadzonej w wyniku obalenia rządu Isabel Perón do Argentyny wraca demokracja. Prezydent Raúl Alfonsín każe postawić byłych dowódców przed sądem za zbrodnie na ludzkości. Ci godzą się wyłącznie na proces wojskowy, ale sprawę przejmuje sąd apelacyjny, w wyniku czego dochodzi do pierwszego procesu w historii, kiedy sąd cywilny skazuje dyktaturę wojskową.

Gdzie zobaczyć: Amazon Prime Video

"Blisko"

Nominacja za najlepszy film międzynarodowy. Subtelna opowieść o przyjaźni dwóch trzynastolatków od Lukasa Dhonta ("Girl").

Gdzie zobaczyć: w kinach

"IO"

Nominacja za najlepszy film międzynarodowy. Hołd Jerzego Skolimowskiego dla klasycznego dramatu Roberta Bressona "Nas los szczęścia, Baltazarze". Ludzkość z perspektywy osła.

Gdzie zobaczyć: w kinach

"Wszystko, co żyje"

Nominacja za najlepszy film dokumentalny. Losy braci prowadzących klinikę dla ptaków w Indiach jako alegoria polityczno-ekologiczna.

Gdzie zobaczyć: HBO Max

"Wulkan miłości"

Nominacja za najlepszy film dokumentalny. Niezwykła love story o Katii i Maurisie Krafftach, najsłynniejszych wulkanologach na świecie, którzy zginęli podczas wybuchu wulkanu w Japonii w 1991 roku.

Gdzie zobaczyć: Disney+

"Dom z drzazg"

Nominacja za najlepszy film dokumentalny. Wstrząsająca historia tymczasowego domu dziecka, położonego w samym centrum ukraińskiej strefy wojennej, niedaleko linii frontu.

Gdzie zobaczyć: TVP VOD

"Nawalny"

Nominacja za najlepszy film dokumentalny. Kamera towarzyszy niewygodnemu dla Kremla opozycjoniście od momentu jego wyjścia z niemieckiego szpitala w listopadzie 2020 roku aż po lądowanie na lotnisku w Moskwie w styczniu 2021, kiedy Nawalny został zatrzymany.

Gdzie zobaczyć: HBO Max

"Bardo, fałszywa kronika garści praw"

Nominacja za zdjęcia. Opowieść o kryzysie egzystencjalnym niemłodego już meksykańskiego dziennikarza i dokumentalisty. Alejandro González Iñárritu niczym Spielberg w "Fabelmanach" - niby nie o sobie, a o sobie.

Gdzie zobaczyć: Netflix

"Imperium światła"

Nominacja za zdjęcia i kolejny list miłosny do kina, tym razem od Sama Mendesa. W obsadzie Olivia Coleman, Micheal Ward i Colin Firth.

Gdzie zobaczyć: w kinach

"Babilon"

Trzy nominacje, w tym za kostiumy, scenografię i muzykę. Damien Chazelle o wczesnym Hollywood rodem z "La La Land" wywróconego do góry nogami: dekadencja, deprawacja, degrengolada.

Gdzie zobaczyć: w kinach

"Batman"

Trzy nominacje, w tym za najlepsze efekty specjalne, charakteryzację i dźwięk. Robert Pattinson jako Nietoperz, Zoë Kravitz jako Kobieta-Kot oraz ponownie Colin Farrell, lecz tym razem kompletnie nierozpoznawalny w kostiumie Pingwina.

Gdzie zobaczyć: HBO Max

"Paryż pani Harris"

Nominacja za kostiumy. Londyńska sprzątaczka (Lesley Manville, ostatnio widziana jako księżniczka Małgorzata w "The Crown") ratuje Dom Diora.

Gdzie zobaczyć: CANAL+ online

"Zaklinacze słoni"

Nominacja za najlepszy dokument krótkometrażowy. Kolejny hinduski portret opiekunów zwierząt, tym razem nie ptaków, lecz osieroconych słoni.

Gdzie zobaczyć: Netflix

"Efekt Marthy Mitchell"

Nominacja za najlepszy dokument krótkometrażowy. Historia żony polityka, która wiedziała na tyle dużo o aferze Watergate, że administracja Nixona starała się ją zdyskredytować.

Gdzie zobaczyć: Netflix

"Chłopiec, kret, lis i koń"

Nominacja za najlepszy krótkometrażowy film animowany. Tytułowy chłopiec w trakcie podróży do domu napotyka zwierzęcych przyjaciół.

Gdzie obejrzeć: Apple TV+