Wszyscy kochamy polskie seriale. Głównie te z PRL-u i lat 90., ale coraz częściej także te nowsze hity. Niekiedy jednak tak się zdarza, że dany tytuł kojarzy się nam z nazwiskiem aktora, lecz już nie bohatera. A może bezbłędnie dopasujesz każdą postać do serialu? Sprawdź się w naszym nowym quizie!

Przejdź do quizu