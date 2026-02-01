"Proszę państwa, Wysoki Sądzie...". Wielki QUIZ o "Znachorze". Pamiętasz ten kultowy film PRL?
dzisiaj, 04:38
Film "Znachor" z 1982 roku to jeden z najczęściej oglądanych i uwielbianych filmów czasów PRL. Co roku 1 listopada emitowany jest w kilku stacjach telewizyjnych. Pamiętacie tę uchodzącą za kultową produkcję? Jeśli tak to z rozwiązaniem naszego quizu nie będziecie mieć najmniejszych problemów.
