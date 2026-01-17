Kochamy seriale PR i mamy przeświadczenie, że znamy je na wylot. Jednak tak naprawdę większość Polaków dobrze kojarzy tylko najpopularniejsze seriale, jak "Alternatywy 4", "Czterdziestolatek" czy "Janosik". W końcu nie wszystkie z wielu tuzinów peerelowskich produkcji "wałkuje" telewizja do dziś. Sprawdź się w quizie o tych mniej rozpoznawanych tytułach!

Przejdź do quizu