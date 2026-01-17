Bardzo trudny quiz z seriali PRL. Już 17/20 będzie znakomitym wynikiem
dzisiaj, 108 minut temu
Kochamy seriale PR i mamy przeświadczenie, że znamy je na wylot. Jednak tak naprawdę większość Polaków dobrze kojarzy tylko najpopularniejsze seriale, jak "Alternatywy 4", "Czterdziestolatek" czy "Janosik". W końcu nie wszystkie z wielu tuzinów peerelowskich produkcji "wałkuje" telewizja do dziś. Sprawdź się w quizie o tych mniej rozpoznawanych tytułach!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama