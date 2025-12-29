Bardzo trudny quiz z seriali PRL. Kłopoty już od trzeciego pytania
dzisiaj, 9 minut temu
Zdecydowana większość Polaków dobrze kojarzy tylko najpopularniejsze seriale PRL, jak "Alternatywy 4" czy "Janosik". Tymczasem opowieści w odcinkach było przed transformacją ustrojową o wiele więcej. I nie wszystkie są wciąż powtarzane w telewizji. Sprawdź się w trudnym quizie!
