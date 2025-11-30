Bardzo trudny quiz z seriali PRL. Kłopoty już od pierwszego pytania
dzisiaj, 40 minut temu
Seriale PRL – któż ich nie zna, prawda? Nie do końca. Większość Polaków dobrze kojarzy tylko najpopularniejsze seriale, jak "Czterdziestolatek" czy "Janosik", zaś opowieści w odcinkach powstało przed transformacją ustrojową o wiele więcej. I nie wszystkie są wciąż powtarzane w telewizji. Sprawdź się w quizie o tych mniej rozpoznawanych tytułach. Łatwo nie będzie!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
