Bardzo trudny quiz z seriali PRL. Komplet punktów zdobędzie mało kto
dzisiaj, 39 minut temu
Wszyscy kochamy seriale PRL. Jest tylko jedno "ale" – "Alternatywy 4" czy "Czterdziestolatka" zna każdy, tyle że w PRL-u powstało grubo ponad sto seriali. I nie wszystkie z nich wciąż przypomina telewizja. Podejmiesz wyzwanie? Na wszystkie 20 pytań odpowie mało kto.
