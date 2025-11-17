Bardzo trudny quiz z seriali PRL. Mało kto odpowie na wszystkie pytania
dzisiaj, 88 minut temu
Wszyscy kochamy seriale PRL. Jest tylko jedno "ale" – "Alternatywy 4" czy "Czterdziestolatka" zna każdy, natomiast w PRL-u powstało grubo ponad sto seriali. I nie wszystkie z nich wciąż przypomina telewizja. Podejmiesz wyzwanie? Komplet punktów zdobędzie tylko prawdziwy znawca!
