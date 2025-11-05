Bardzo trudny quiz z seriali PRL. Już 12/20 uzyska mało kto
dzisiaj, 22 minuty temu
Wszyscy kochamy seriale PRL. I wszyscy mamy przeświadczenie, że znamy je na wylot. Ale tak naprawdę zdecydowana większość Polaków dobrze kojarzy tylko najpopularniejsze seriale, jak "Alternatywy 4", "Czterdziestolatek" czy "Janosik". W końcu nie wszystkie z tuzinów peerelowskich produkcji "wałkuje" telewizja do dziś. Sprawdź się w quizie o tych mniej rozpoznawanych tytułach!
