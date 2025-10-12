"Znachor" to film, który do dziś uchodzi za kultową produkcję, która powstała w czasach PRL. Stacje telewizyjne emitują go kilkanaście razy w roku. Niektórzy nie wyobrażają sobie, by nie obejrzeć go chociażby 1 listopada. Jak dobrze pamiętacie tę kultową produkcję czasów PRL? Sprawdźcie się w naszym quizie.

Przejdź do quizu